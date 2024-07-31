ADLİ TATİL 2024 TARİHİ: Adli tatil ne zaman bitiyor, kaç gün? Adli tatilde görülecek davalar nelerdir?

Mahkemelerde işi olanlar ise adli tatil sürecinin ne zaman biteceğini ve adli tatilde görülen iş ve davaları merak ediyor. Mahkeme ve duruşmalarının bir kısmının geçici süre durduğu adli tatil 20 Temmuz'da başladı. Adli tatil boyunca adliyelerde görev yapacak nöbetçi mahkemeler, tutuklu olan ve acil nitelik taşıyan davalara bakacak. Adli tatil ne zaman bitiyor, kaç gün? Detaylar haberimizdedir…

ADLİ TATİL NE ZAMAN BİTİYOR?

Adli tatil her yıl 20 Temmuz'da başlayıp 31 Ağustos'ta bitiyor. Yeni adli yıl, 1 Eylül'ün pazar gününe denk gelmesi nedeniyle, 2 Eylül'de Yargıtay'da düzenlenecek törenle başlayacaktır.

Adli tatilde yüksek yargı organları olan Danıştay ve Yargıtay'da nöbetçi heyetler görev yapacak. Danıştay'da görev yapacak nöbetçi heyet, esastan karar veremeyecek ve yalnızca "yürütmenin durdurulması" taleplerini karara bağlayacak. Yargıtay'da ise ceza ve hukuk olmak üzere iki nöbetçi daire görev yapacak. Nöbetçi ceza dairesi, tutuklu sanıklarla ilgili dosyalara bakacak. Anayasa Mahkemesi ise adli tatil kapsamına girmiyor.

ADLİ TATİLDE HANGİ DAVALAR GÖRÜLÜR?

a) İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve delillerin tespiti gibi geçici hukuki koruma, deniz raporlarının alınması ve dispeçci atanması talepleri ile bunlara karşı yapılacak itirazlar ve diğer başvurular hakkında karar verilmesi.

b) Her çeşit nafaka davaları ile soybağı, velayet ve vesayete ilişkin dava ya da işler.

c) Nüfus kayıtlarının düzeltilmesi işleri ve davaları.

ç) Hizmet akdi veya iş sözleşmesi sebebiyle işçilerin açtıkları davalar.

d) Ticari defterlerin kaybından dolayı kayıp belgesi verilmesi talepleri ile kıymetli evrakın kaybından doğan iptal işleri.

e) İflas ve konkordato ile sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırılmasına ilişkin işler ve davalar.

f) Adli tatilde yapılmasına karar verilen keşifler.

g) Tahkim hükümlerine göre, mahkemenin görev alanına giren dava ve işler.

ğ) Çekişmesiz yargı işleri.

h) Kanunlarda ivedi olduğu belirtilen veya taraflardan birinin talebi üzerine, mahkemece ivedi görülmesine karar verilen dava ve işler.