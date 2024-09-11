Üye Girişi
Haberler

"Adalet Yerini Bulsun Da Kıyamet Kopsun"

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu Yeni Sezonu İle Ekrana Hazırlanıyor

Oyunun İkinci Perdesi, 18 Eylül Çarşamba Akşamı Açılıyor

Gündemde öne çıkan adalet, suç ve ceza gibi kavramlar, yeni sezona hazırlanan "Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu" dizisine damga vurdu. Babası için adalet mücadelesi veren Umut'un güçlülerle savaşını anlatan dizinin yeni sezon fragmanında, "Adalet yerini bulsun da kıyamet kopsun gerekirse." cümlesi dikkat çekiyor.

Güçlenen Kadro

Farklı senaryosu ve iddialı oyuncu kadrosu ile geçtiğimiz sezonun önemli projelerinden olan Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu, Kanal D ekranlarında olmaya devam edecek. Dizinin ikinci sezonunun ilk tanıtım filmi hem güçlenen oyuncu kadrosu hem de barındırdığı adalet mesajlarıyla ön plana çıktı.

'Adalet Yerini Bulsun Da Kıyamet Kopsun'

Marko ve Avukat Güneş

Uraz Kaygılaroğlu ve Hande Doğandemir'in diziye dahil olması ile sezona güçlü bir giriş yapacak olan dizide, Kaygılaroğlu "Marko", Doğandemir de "Avukat Güneş" karakterine hayat verecek. İki oyuncu da dizinin yayınlanan tanıtım filminde ilk kez seyirci karşısına çıktı. Kaygılaroğlu marjinal tarzı ile büyük beğeni alırken Doğandemir'in canlandırdığı Avukat Güneş karakteri ise hala gizemini koruyor.

'Adalet Yerini Bulsun Da Kıyamet Kopsun'

Umut Baba Oluyor

Umut'un babası için çıktığı adalet yolunda, Emirkıran ailesinin sonunu getirmesi ile sezon finali yapan dizi, bu sezon Umut'un baba olacağı haberi ile başlıyor. "Adalet yerini bulsun da kıyamet kopsun gerekirse." cümlesi ile dikkat çeken fragman, Umut Tanrıkulu ve Fecir Emirkıran arasında yeni bir savaşın başladığına dair ipuçları veriyor.

İşte O Kadro

Yapımını MF Yapım, yönetmenliğini Volkan Keskin'in üstlendiği dizinin senaryosunu Uğraş Güneş kaleme alıyor. Yeni sezonda da adından söz ettirecek dizinin kadrosunda; Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven, Burak Yörük, Yüsra Geyik, Hande Doğandemir, Bülent Seyran, Berk Bakioğlu, Selim Galip, Eylem Yıldız, Meriç Rakalar, Mustafa Konak, Buse Sezen ve Atsız Karaduman ve Uraz Kaygılaroğlu gibi birbirinden usta isimler yer alıyor.

Her Çarşamba Kanal D'de

Hatırlamakla unutmak arasındaki dengeyi adaletin terazisinde tartan Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu yeni sezonda da her çarşamba akşamı saat 20.00'de Kanal D'de ekrana gelecek.

İtirafçı, bunu ilk kez mahkemede söyledi: Arif'in kızını öldürdüm, bu cesedi yok edeceksin

"Arif'in kızını öldürdüm, cesedi yok edeceksin"

 Narin Güran cinayetinin sırrını battaniye çözecek! Ekipler çalışmalarını yoğunlaştırdı

Narin cinayetinin sırrını çözecek eşya! Uzmanlar her yerde onu arıyor

 Amcayı ilk başta ölümüne savunan avukat çark etti

Amcayı ilk başta ölümüne savunan avukat çark etti
Alışverişlerde yeni dönem iddiası! 7 bin TL ve üzeri ödemelerde kredi kartı zorunluluğu geliyor

Rakam netleşti, kredi kartı zorunlu hale geliyor
İtirafçı Nevzat Bahtiyar ifadesinde ne dedi? Narin'i amcası mı öldürdü? Narin cinayetinde kimler gözaltında? Tülin Güran kimdir? Narin'in ablası Tülin nasıl öldü? Bahar bu akşam var mı? Bahar dizisi bu akşam yayınlanacak mı? Yeni sezon ne zaman başlıyor? Resmi Gazete bugün (11 Eylül) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! 11 EYLÜL BUGÜN HAVA NASIL? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? MÜGE ANLI CANLI YAYIN | Müge Anlı son bölüm neler oldu? 11 Eylül Müge Anlı canlı izleme linki! Volarant düzeldi mi? Volarant'a neden girilmiyor? 11 Eylül Çarşamba Volarant düzelecek mi? Narin Güran cinayetinde battaniye detayı! Battaniye kime ait? Narin'in cesedini sardıkları battaniye kimin? Pınar Deniz hamile mi? Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım evleniyor mu? MasterChef Mavi Takım yarışmacıları kim? MasterChef Kırmızı Takım yarışmacıları kim? 11 Eylül MasterChef gelişmeleri.. GELİNİM MUTFAKTA 11 EYLÜL 2024 CANLI İZLE || Gelinim Mutfakta kim kazandı? Gelinim Mutfakta dün hangi gelin kazandı, ne oldu?
title