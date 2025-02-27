Abdullah Öcalan SON DAKİKA: Teröristbaşı Öcalan ne açıklayacak?

Türkiye, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın yapacağı kritik açıklamayı bekliyor. Adalet Bakanlığı'nın izniyle DEM Parti heyeti, İmralı Adası'nda üçüncü kez Öcalan ile bir araya geldi. Yaklaşık üç saat süren bu görüşmenin ardından heyet, İstanbul'a dönüş yaptı. Şimdi gözler, teröristbaşı Öcalan'ın kamuoyuna duyuracağı mesajına çevrildi. Peki, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısı ne olacak? DEM Parti heyeti görüşmede neler konuştu? İşte merak edilen detaylar…

TERÖRİSTBAŞI ABDULLAH ÖCALAN NE AÇIKLAYACAK?

Türkiye, PKK lideri Abdullah Öcalan'ın yapacağı açıklamaya odaklanmış durumda. Teröristbaşı Öcalan'ın yapacağı çağrı büyük merak uyandırırken, DEM Parti heyetinin TSİ 17.00'de İstanbul'daki bir otelde açıklama yapması bekleniyor.

Süreç içerisinde PKK lideri Abdullah Öcalan'dan beklenen ifadeleri aktaran Gazeteci Dicle Canova, gelişmelerle ilgili önemli bilgileri anlattı. Gazeteci Dicle Canova; "Öncelikle belli ki PKK'nın kuruluşunun sebeplerini anlatması bekleniyor. Silahlı mücadeleye neden başlandı. Kendilerine göre antidemokratik uygulamalar, Kürt kimliğinin tanınmaması gibi nedenlerle bu mücadelenin başladığı gelinen noktada hem gerçekleştirilen demokratik açılımlar, atılan adımlar, bölgede ve dünyada jeopolitik gelişmeler sebebiyle PKK'nın artık silahlı mücadeleyi sürdürmesinin bir anlamının kalmadığını İmralı'nın vurgulaması bekleniyor. Artık silah bırakmanın gerekli olduğuna doğrudan atıfta bulunması da beklentiler arasında." dedi.

Teröristbaşı Öcalan açıklaması

"AF ÇIKAR MI?"

Açıklamalarına "Bundan sonrasına ilişkin siyasi düzlemde demokratik mücadeleyi işaret etmesi beklentileri arasında. Öcalan'ın PKK'yı feshettiğini açıklaması da beklentiler arasında. Feshediyorum mu diyecek, feshedilmesi için adımlar atılmasını mı isteyecek bunları göreceğiz. Büyük ihtimalle kendisi örgütün elebaşı olarak fesih kararını alacak ve açıklayacak gibi duruyor." şeklinde devam eden Gazeteci Dicle Canova, "Karşılığında ne verilecek, bu soru çok soruluyor. Edindiğim bilgilere göre hiçbir pazarlık yok deniyor. Çağrının doğrudan adresi terör örgütü ve uzantıları. O çağrı sonrası örgütün ne karşılık vereceği beklenip görünecek. Af çıkar mı? Af yok. Umut hakkı da çok konuşuldu. O da yok. İmralı'da kalmaya devam edecek gibi görünüyor. Şehit ailelerini rahatsız edecek herhangi bir adım olmayacak diye ifade ediliyor." dedi.

Ayrıca açıklamanın geniş kitlelere ulaşması için bölgede dev ekranlar kurulduğu bildirildi.

Teröristbaşı Öcalan çağrısı