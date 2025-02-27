Abdullah Öcalan'dan tarihi çağrı: PKK kendini feshetmeli, tüm gruplar silah bırakmalı

Abdullah Öcalan'dan tarihi çağrı: PKK kendini feshetmeli
Abdullah Öcalan'dan yıllar sonra ilk fotoğraf

Öcalan'dan yıllar sonra ilk fotoğraf
Öcalan'ın çağrısının yapıldığı esnada ekrana getirilen fotoğraf salonu ayağa kaldırdı

Öcalan'ın çağrısının yapıldığı salonu ayağa kaldıran fotoğraf
Öcalan'ın mesajını okuyacak heyet zılgıtlarla salona girdi

Öcalan'ın mesajını okuyacak heyet zılgıtlarla salona girdi

Abdullah Öcalan SON DAKİKA: Teröristbaşı Öcalan ne açıklayacak?

Abdullah Öcalan SON DAKİKA: Teröristbaşı Öcalan ne açıklayacak?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın yapacağı açıklamaya kilitlenmiş durumda. DEM Parti heyetinin İmralı'da gerçekleştirdiği üçüncü görüşmenin ardından, Öcalan'ın saat 17.00'de İstanbul'da açıklanacak mesajı bekleniyor. Peki, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısı ne olacak? Teröristbaşı Abdullah Öcalan PKK'ya silah bırakma çağrısı yapacak mı? İşte tüm detaylar…

Türkiye, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın yapacağı kritik açıklamayı bekliyor. Adalet Bakanlığı'nın izniyle DEM Parti heyeti, İmralı Adası'nda üçüncü kez Öcalan ile bir araya geldi. Yaklaşık üç saat süren bu görüşmenin ardından heyet, İstanbul'a dönüş yaptı. Şimdi gözler, teröristbaşı Öcalan'ın kamuoyuna duyuracağı mesajına çevrildi. Peki, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısı ne olacak? DEM Parti heyeti görüşmede neler konuştu? İşte merak edilen detaylar…

TERÖRİSTBAŞI ABDULLAH ÖCALAN NE AÇIKLAYACAK?

Türkiye, PKK lideri Abdullah Öcalan'ın yapacağı açıklamaya odaklanmış durumda. Teröristbaşı Öcalan'ın yapacağı çağrı büyük merak uyandırırken, DEM Parti heyetinin TSİ 17.00'de İstanbul'daki bir otelde açıklama yapması bekleniyor.

Süreç içerisinde PKK lideri Abdullah Öcalan'dan beklenen ifadeleri aktaran Gazeteci Dicle Canova, gelişmelerle ilgili önemli bilgileri anlattı. Gazeteci Dicle Canova; "Öncelikle belli ki PKK'nın kuruluşunun sebeplerini anlatması bekleniyor. Silahlı mücadeleye neden başlandı. Kendilerine göre antidemokratik uygulamalar, Kürt kimliğinin tanınmaması gibi nedenlerle bu mücadelenin başladığı gelinen noktada hem gerçekleştirilen demokratik açılımlar, atılan adımlar, bölgede ve dünyada jeopolitik gelişmeler sebebiyle PKK'nın artık silahlı mücadeleyi sürdürmesinin bir anlamının kalmadığını İmralı'nın vurgulaması bekleniyor. Artık silah bırakmanın gerekli olduğuna doğrudan atıfta bulunması da beklentiler arasında." dedi.

Abdullah Öcalan SON DAKİKA: Teröristbaşı Öcalan ne açıklayacak?Teröristbaşı Öcalan açıklaması

"AF ÇIKAR MI?"

Açıklamalarına "Bundan sonrasına ilişkin siyasi düzlemde demokratik mücadeleyi işaret etmesi beklentileri arasında. Öcalan'ın PKK'yı feshettiğini açıklaması da beklentiler arasında. Feshediyorum mu diyecek, feshedilmesi için adımlar atılmasını mı isteyecek bunları göreceğiz. Büyük ihtimalle kendisi örgütün elebaşı olarak fesih kararını alacak ve açıklayacak gibi duruyor." şeklinde devam eden Gazeteci Dicle Canova, "Karşılığında ne verilecek, bu soru çok soruluyor. Edindiğim bilgilere göre hiçbir pazarlık yok deniyor. Çağrının doğrudan adresi terör örgütü ve uzantıları. O çağrı sonrası örgütün ne karşılık vereceği beklenip görünecek. Af çıkar mı? Af yok. Umut hakkı da çok konuşuldu. O da yok. İmralı'da kalmaya devam edecek gibi görünüyor. Şehit ailelerini rahatsız edecek herhangi bir adım olmayacak diye ifade ediliyor." dedi.

Ayrıca açıklamanın geniş kitlelere ulaşması için bölgede dev ekranlar kurulduğu bildirildi.

Abdullah Öcalan SON DAKİKA: Teröristbaşı Öcalan ne açıklayacak?Teröristbaşı Öcalan çağrısı

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
img

Öcalan'dan yıllar sonra ilk fotoğraf
img

4 yıl hapis, siyasi yasak! İmamoğlu hakkındaki iddianame kabul edildi
img

Kral talimatı verdi: Bu yıl ülkede kurban kesilmeyecek
Sağlık durumu nasıl? 'Öldü' iddiaları sonrası Bahçeli'nin sağ kolundan açıklama var

"Öldü" iddiaları sonrası Bahçeli'nin sağ kolundan açıklama var
Kamu işçilerinin zam talepleri belli oldu

Yüz binlerce kişiyi ilgilendiren zam talebi netleşti
Trafik ışıklarını görenler mest oldu! Araçlarından inip fotoğraf çektirdiler

Trafik ışıklarını görenler mest oldu! Herkes fotoğraf çektirdi
DEM heyetinin yapacağı açıklama öncesi 3 ilde hazırlıklar başladı

Dakikalar kaldı! 3 şehirde meydanlara dev ekranlar getirildi
Kaçak avcı, yakalanmamak için dağ keçisi taklidi yaptı

Utanmaza bak! Rezilliğini örtbas etmek için keçi taklidi yaptı
Yaşaması için kullanılan oksijen tüpü 3 aylık bebeği hayattan kopardı

Yaşaması için kullanılan oksijen tüpü 3 aylık bebeği hayattan kopardı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.