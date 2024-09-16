76. Emmy Ödülleri 2024: Emmy Ödülleri en iyi erkek ve kadın oyuncular kimler?

2024 Emmy Ödülleri sırasında, en iyi erkek ve kadın oyuncu ödüllerinin yanı sıra en iyi dizinin hangisi olduğu da merak ediliyor. Bu yılki ödül töreninde, Japon dizisi Shogun büyük ilgi gördü ve geceye damgasını vurdu. 76. Emmy Ödülleri'nin kazananları hakkında detaylar haberimizdedir…

2024 EMMY ÖDÜLLERİ KAZANAN LİSTESİ

DRAMA DALINDA KAZANANLAR

En İyi Dizi

Shogun

En iyi Erkek Oyuncu

Hiroyuki Sanada, Shogun

En iyi Kadın Oyuncu

Anna Sawai, Shogun

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

Elizabeth Debicki, The Crown

En İyi Yönetmen

Frederick E.O. Toye, Shogun

En İyi Senaryo

Slow Horses

KOMEDİ DALINDA KAZANANLAR

En İyi Dizi

Hacks

Erkek Oyuncu

Jeremy Allen White, The Bear

Kadın Oyuncu

Jean Smart, Hacks

Yardımcı Kadın Oyuncu

Liza Colón-Zayas, The Bear

Yardımcı Erkek Oyuncu

Ebon Moss-Bachrach, The Bear

Komedi En İyi Yönetmen

Christopher Storer, The Bear

En İyi Senaryo

Hacks

MİNİ DİZİ / ANTOLOJİ DİZİSİ DALINDA

En İyi Mini Dizi

Baby Reindeer

En İyi Erkek Oyuncu

Richard Gadd, Baby Reindeer

En iyi Kadın Oyuncu

Jodie Foster, True Detective: Night Country

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

Jessica Gunning, Baby Reindeer

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

Lamorne Morris, Fargo

En İyi Yönetmen

Steven Zaillian – Ripley

En İyi Senaryo

Richard Gadd – Baby Reindeer

En İyi Talk Show

The Daily Show

En İyi Realite Yarışma Programı

The Traitors (Peacock)

En İyi Yarışma

Jeopardy