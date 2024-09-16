76. Emmy Ödülleri 2024: Emmy Ödülleri en iyi erkek ve kadın oyuncular kimler?
76. Emmy Ödülleri, Los Angeles'taki Peacock Tiyatrosu'nda düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Törenin ardından, en iyi erkek ve en iyi kadın oyuncu ödüllerini kimlerin kazandığı merak ediliyor. Emmy Ödülleri 2024'ün kazananlarının tam listesi ise araştırılıyor. Her yıl renkli görüntülere sahne olan bu ödül töreni, büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Emmy Ödülleri kazananların tam listesi!
2024 Emmy Ödülleri sırasında, en iyi erkek ve kadın oyuncu ödüllerinin yanı sıra en iyi dizinin hangisi olduğu da merak ediliyor. Bu yılki ödül töreninde, Japon dizisi Shogun büyük ilgi gördü ve geceye damgasını vurdu. 76. Emmy Ödülleri'nin kazananları hakkında detaylar haberimizdedir…
2024 EMMY ÖDÜLLERİ KAZANAN LİSTESİ
DRAMA DALINDA KAZANANLAR
En İyi Dizi
Shogun
En iyi Erkek Oyuncu
Hiroyuki Sanada, Shogun
En iyi Kadın Oyuncu
Anna Sawai, Shogun
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
Elizabeth Debicki, The Crown
En İyi Yönetmen
Frederick E.O. Toye, Shogun
En İyi Senaryo
Slow Horses
KOMEDİ DALINDA KAZANANLAR
En İyi Dizi
Hacks
Erkek Oyuncu
Jeremy Allen White, The Bear
Kadın Oyuncu
Jean Smart, Hacks
Yardımcı Kadın Oyuncu
Liza Colón-Zayas, The Bear
Yardımcı Erkek Oyuncu
Ebon Moss-Bachrach, The Bear
Komedi En İyi Yönetmen
Christopher Storer, The Bear
En İyi Senaryo
Hacks
MİNİ DİZİ / ANTOLOJİ DİZİSİ DALINDA
En İyi Mini Dizi
Baby Reindeer
En İyi Erkek Oyuncu
Richard Gadd, Baby Reindeer
En iyi Kadın Oyuncu
Jodie Foster, True Detective: Night Country
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
Jessica Gunning, Baby Reindeer
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
Lamorne Morris, Fargo
En İyi Yönetmen
Steven Zaillian – Ripley
En İyi Senaryo
Richard Gadd – Baby Reindeer
En İyi Talk Show
The Daily Show
En İyi Realite Yarışma Programı
The Traitors (Peacock)
En İyi Yarışma
Jeopardy