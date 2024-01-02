31 Mart yerel seçimlere hangi partiler katılıyor? Yerel Seçimlere kaç parti giriyor?

2024 yılında gerçekleştirilecek olan 31 Mart Yerel Seçimlerinde hangi partilerin katıldığı gündeme geliyor. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, ilan edilen seçim takvimine göre 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek olan seçimlerde hangi partilerin katılacağına yönelik açıklamalarda bulundu. 31 Mart yerel seçimlere hangi partiler katılıyor? Kaç parti yerel seçimlere giriyor? Detaylar haberimizdedir…

31 MART YEREL SEÇİMLERİNE HANGİ PARTİLER KATILIYOR?

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, 36 siyasi partinin 31 Mart'ta yapılacak yerel seçime katılma yeterliliği bulunduğunu açıkladı.

31 MART YEREL SEÇİMLERE KAÇ PARTİ GİRİYOR?

Yüksek Seçim Kurulu'nda konuşan Başkan Yener, "1 Ocak 2024 itibariyle seçim takvimimiz başlamıştır. 31 Mart'ta gerçekleşecek olan yerel seçimlerin tüm siyasi partilerimize, seçmenlerimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi. Yener daha sonra 31 Mart Yerel Seçimi 'ne katılabilecek partileri açıkladı.

İşte 31 Mart seçimlerine katılabilecek partiler: