31 MART 2024 KADIKÖY SEÇİM SONUÇLARI | Kadıköy'de hangi aday önde? Mesut Kösedağı mı Veli Arslan mı?

31 Mart 2024 Samsun Yerel Seçim sonuçları için sandıklar kapandı ve oy sayımı başladı. An itibariyle gözler YSK'ya çevrildi. Samsun'da hangi partinin önde olduğu araştırılırken AK Parti'nin adayının mı yoksa CHP adayının mı önde gittiği merak ediliyor. Peki, Kadıköy'de hangi aday önde? Mesut Kösedağı mı Veli Arslan mı?

KADIKÖY'DE HANGİ ADAY ÖNDE?

Kadıköy'de sandıklar % 46,03 oranında açıldı.

MESUT KÖSEDAĞI MI VELİ ARSLAN MI?

Mesut Kösedağı CHP % 69,02

Veli Arslan AK Parti % 13,16

Fatih Mehmet Maçoğlu TKP % 7,93

Tuğrul Kihtir Zafer Partisi %2,18

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