30 Ağustos Cuma Sürat Kargo, PTT, Hepsijet, Aras Kargo, Yurtiçi, MNG Kargo çalışıyor mu? Kargolar 30 Ağustos'ta dağıtım yapacak mı?

Sürat Kargo, Aras Kargo, Yurtiçi, MNG Kargo bayramda çalışıyor mu? Merak ediliyor. Resmi ve dini bayram çalışma saatleri değişiklik gösteren kargolar, bu durumda çalışma saatlerini müşterilerine duyuruyor. Yurtiçi, Aras, Sürat, MNG Kargo'nun Ramazan Bayramı çalışma durumları değişiklik gösterebiliyor. Peki, 30 Ağustos Cuma Sürat Kargo, Aras Kargo, Yurtiçi, MNG Kargo çalışıyor mu? Kargolar 30 Ağustos'ta dağıtım yapacak mı? Detaylar haberimizde...

YURTİÇİ KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

09.00 - 18.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Cumartesi günleri 09.00-13.00 saatleri arasında standart işleyişi devam etmekte olup, 13.00-17.00 saatleri arasında müşterilerin gönderilerinin kabulü ve teslimi sadece şubelerde yapılmaktadır.

ARAS KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

09.00 - 18.00 saatleri arasında çalışmaktadır. Hafta sonu cumartesi günleri 08.30'dan 13.00'a kadar hizmet vermeye devam eden kargo, Pazar günleri kapalıdır.

SÜRAT KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

09.00 - 18.00 saatleri arasında çalışmaktadır. Hafta sonu cumartesi günleri 08.30'dan 14.00'a kadar hizmet vermeye devam eden Sürat Kargo, Pazar günleri hizmet vermemektedir.

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