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30 Ağustos Cuma Sürat Kargo, PTT, Hepsijet, Aras Kargo, Yurtiçi, MNG Kargo çalışıyor mu? Kargolar 30 Ağustos'ta dağıtım yapacak mı?

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30 Ağustos Cuma günü Sürat Kargo, Aras Kargo, Yurtiçi Kargo ve MNG Kargo'nun çalışıp çalışmayacağı merak konusu oldu. Müşteriler, kargo şirketlerinin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda dağıtım yapacak olup olmadığını sorguluyor.

Sürat Kargo, Aras Kargo, Yurtiçi, MNG Kargo bayramda çalışıyor mu? Merak ediliyor. Resmi ve dini bayram çalışma saatleri değişiklik gösteren kargolar, bu durumda çalışma saatlerini müşterilerine duyuruyor. Yurtiçi, Aras, Sürat, MNG Kargo'nun Ramazan Bayramı çalışma durumları değişiklik gösterebiliyor. Peki, 30 Ağustos Cuma Sürat Kargo, Aras Kargo, Yurtiçi, MNG Kargo çalışıyor mu? Kargolar 30 Ağustos'ta dağıtım yapacak mı? Detaylar haberimizde...

YURTİÇİ KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

09.00 - 18.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Cumartesi günleri 09.00-13.00 saatleri arasında standart işleyişi devam etmekte olup, 13.00-17.00 saatleri arasında müşterilerin gönderilerinin kabulü ve teslimi sadece şubelerde yapılmaktadır.

ARAS KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

09.00 - 18.00 saatleri arasında çalışmaktadır. Hafta sonu cumartesi günleri 08.30'dan 13.00'a kadar hizmet vermeye devam eden kargo, Pazar günleri kapalıdır.

30 Ağustos Cuma Sürat Kargo, PTT, Hepsijet, Aras Kargo, Yurtiçi, MNG Kargo çalışıyor mu? Kargolar 30 Ağustos'ta dağıtım yapacak mı?

SÜRAT KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

09.00 - 18.00 saatleri arasında çalışmaktadır. Hafta sonu cumartesi günleri 08.30'dan 14.00'a kadar hizmet vermeye devam eden Sürat Kargo, Pazar günleri hizmet vermemektedir.

2024 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

  • 1 Ocak Pazartesi: Yılbaşı
  • 9 Nisan Salı: Ramazan Bayramı arifesi
  • 10 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı 1. gün
  • 11 Nisan Perşembe: Ramazan Bayramı 2. gün
  • 12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı 3. gün
  • 23 Nisan Salı: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
  • 1 Mayıs Çarşamba: İşçi Bayramı
  • 19 Mayıs Pazar: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
  • 15 Haziran Cumartesi: Kurban Bayramı arifesi
  • 16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı 1. gün
  • 17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı 2. gün
  • 18 Haziran Salı: Kurban Bayramı 3. gün
  • 19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı 4. gün
  • 15 Temmuz Pazartesi: Demokrasi ve Milli Birlik Günü
  • 30 Ağustos Cuma: Zafer Bayramı
  • 29 Ekim Salı: Cumhuriyet Bayramı
Kaynak: Haberler.com / Gündem

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