28 Nisan 2022 Kanal d Yayın Akışı

Sadakatsiz neden yayınlanmadı? Sadakatsız bu hafta neden yok? Kanal D 27 Nisan bu akşam Sadakatsiz yok mu

Gelinim Mutfakta günün kazananı kim oldu? 27 Nisan Çarşamba Gelinim Mutfakta altını kim aldı? Gelinim Mutfakta bugün kazanan kim oldu?

Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? 27 Nisan Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Gelinim Mutfakta 26 Nisan Puan durumu!