3 MAYIS TV YAYIN AKIŞI: Bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler ve programlar var?
3 Mayıs tarihinde televizyon ekranlarında hangi diziler ve programlar izleyici ile buluşacak? Gün boyu sürecek yayın akışında hangi diziler var, hangi programlar izleyicileri bekliyor? Bu ve benzeri soruların yanıtları haberimizde.
Bugün hangi diziler var ve 3 Mayıs 2024 Cuma günü televizyonda neler var, sorularının yanıtı birçok kişi tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Bu akşam hangi dizi var ve yeni bölümü bu akşam var mı gündeme geliyor. Bugün hangi diziler var araştırılıyor. 3 Mayıs 2024 Cuma TV8, Star TV, NOW, Show TV, Kanal D ve TRT 1 yayın akışı!
3 MAYIS 2024 CUMA TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 08:00 Bu Sabah
- 10:00 Güzel Günler
- 12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
- 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
- 18:45 Show Ana Haber
- 20:00 Kızılcık Şerbeti
- 00:15 Bahar
- 03:00 Sandık Kokusu
- 05:30 Aziz
ATV YAYIN AKIŞI
- 07:00 Kahvaltı Haberleri
- 08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Yanıtlıyor
- 10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
- 13:00 ATV Gün Ortası
- 14:00 Mutfak Bahane
- 16:00 Esra Erol'da
- 18:50 ATV Ana Haber
- 20:00 Ateş Kuşları
- 00:20 Kuruluş Osman
- 03:00 Maraşlı
- 05:20 Safir
KANAL D YAYIN AKIŞI
- 07:00 Afili Aşk
- 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
- 11:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
- 13:00 Gelinim Mutfakta
- 16:00 Arka Sokaklar
- 18:40 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Arka Sokaklar
- 00:15 İnci Taneleri
- 02:30 Siyah Beyaz Aşk
- 04:30 Bodrum Masalı
NOW YAYIN AKIŞI
- 08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
- 10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
- 12:00 Yasak Elma
- 13:30 En Hamarat Benim
- 16:30 Gaddar
- 19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber
- 20:00 Gaddar
- 23:30 Orta Sayfa
- 01:30 Senden Daha Güzel
- 04:00 Kefaret
- 06:00 Adım Farah
STAR TV YAYIN AKIŞI
- 07:00 Benim Tatlı Yalanım
- 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
- 13:30 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
- 16:15 Güzel Köylü
- 18:15 Star Haber
- 19:00 Yalı Çapkını
- 20:00 Yalı Çapkını
- 00:15 Ömer
- 03:00 Aramızda Kalsın
- 05:00 Güzel Köylü
TV8 YAYIN AKIŞI
- 06:00 Dizi
- 07:15 8'de Sağlık
- 08:30 Aramızda Kalmasın
- 11:15 Survivor All Star 2024
- 11:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
- 14:00 Survivor Ekstra
- 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 20:00 Survivor All Star 2024
- 23:15 Çarkıfelek
- 01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 04:00 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
TRT 1 YAYIN AKIŞI
- 06:10 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
- 06:15 Nostalji Kuşağı "Uğurlugiller"
- 07:00 Balkan Ninnisi
- 10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
- 13:15 Seksenler
- 14:20 Gönül Dağı
- 17:45 Lingo Türkiye
- 19:00 Ana Haber
- 19:55 İddiaların Aksine
- 20:00 Kara Ağaç Destanı
- 00:15 Mehmed: Fetihler Sultanı
- 02:50 Gönül Dağı