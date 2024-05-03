3 MAYIS TV YAYIN AKIŞI: Bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler ve programlar var?

Bugün hangi diziler var ve 3 Mayıs 2024 Cuma günü televizyonda neler var, sorularının yanıtı birçok kişi tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Bu akşam hangi dizi var ve yeni bölümü bu akşam var mı gündeme geliyor. Bugün hangi diziler var araştırılıyor. 3 Mayıs 2024 Cuma TV8, Star TV, NOW, Show TV, Kanal D ve TRT 1 yayın akışı!

3 MAYIS 2024 CUMA TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Güzel Günler

12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kızılcık Şerbeti

00:15 Bahar

03:00 Sandık Kokusu

05:30 Aziz

ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Yanıtlıyor

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

18:50 ATV Ana Haber

20:00 Ateş Kuşları

00:20 Kuruluş Osman

03:00 Maraşlı

05:20 Safir

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Afili Aşk

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

00:15 İnci Taneleri

02:30 Siyah Beyaz Aşk

04:30 Bodrum Masalı

NOW YAYIN AKIŞI

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:00 Yasak Elma

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Gaddar

19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber

20:00 Gaddar

23:30 Orta Sayfa

01:30 Senden Daha Güzel

04:00 Kefaret

06:00 Adım Farah

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Benim Tatlı Yalanım

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Güzel Köylü

18:15 Star Haber

19:00 Yalı Çapkını

20:00 Yalı Çapkını

00:15 Ömer

03:00 Aramızda Kalsın

05:00 Güzel Köylü

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Dizi

07:15 8'de Sağlık

08:30 Aramızda Kalmasın

11:15 Survivor All Star 2024

11:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

14:00 Survivor Ekstra

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star 2024

23:15 Çarkıfelek

01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

04:00 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

TRT 1 YAYIN AKIŞI