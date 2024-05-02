Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? #128105 Gelinim Mutfakta'da çeyrek altını kim aldı?

2 Mayıs 2024 tarihinde yayınlanan ' Gelinim Mutfakta' programının puan durumu merak konusu oldu. Canlı yayınla ekranlara gelen programda gelinlerin kıyasıya yarışı içerisinde olduğu, puan durumunun ise henüz belli olup olmadığı izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, çeyrek altını kim aldı?

GELİNİM MUTFAKTA SUNUCUSU KİMDİR?

Gelinim Mutfakta sunucusu Nursel Ergin, 30 Temmuz 1980 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Yetiştirme yurdunda büyüyen Ergin'in 18 yaşında yaptığı evliliğinden Bengü isminde bir kızı bulunmaktadır. Daha önce Cam Kırıkları isimli dizide yer alan Ergin, Kanal D'de Mutfağım adlı yemek programı ile izleyici karşısına çıkmıştı. Ardından Nursel'in Mutfağı programında sunuculuk görevini üstlendi. Günümüzde ise, Kanal D'de yayınlanan Gelinim Mutfakta adlı yemek yarışmasını sunmaktadır.

GELİNİM MUTFAKTA 1 MAYIS'TA HANGİ GELİN ALTINI KAZANDI?

Gelinim Mutfakta 1378. Bölümde gün birincisi olan yarışmacı 1 çeyrek altın kazandı. Gün toplamında gelinlerden en yüksek puanı ve çeyrek altını Damla Çınar aldı.