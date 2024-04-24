Üye Girişi
Haberler

24 NİSAN TV YAYIN AKIŞI | Bugün hangi diziler var? Kanal D, Star TV, TRT1, ATV, TV8, Show TV, NOW TV

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

24 Nisan tarihli TV yayın akışı belirlendi. Kanal D, Star TV, TRT1, ATV, TV8, Show TV ve NOW TV'de bugün hangi dizilerin yayınlanacağı merakla bekleniyor. İzleyiciler, sevdikleri dizileri kaçırmamak için yayın akışını dikkatle takip ediyorlar.

24 Nisan tarihli TV yayın akışı yayınlandı. Kanal D, Star TV, TRT1, ATV, TV8, Show TV ve NOW TV'de bugün hangi dizilerin yayınlanacağı merak konusu. İzleyiciler, sevdikleri dizileri kaçırmamak için yayın akışını takip ediyor. 24 NİSAN TV YAYIN AKIŞI | Bugün hangi diziler var? Kanal D, Star TV, TRT1, ATV, TV8, Show TV, NOW TV

ATV YAYIN AKIŞI

  • 08:00 Kahvaltı Haberleri
  • 10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
  • 13:00 ATV Gün Ortası
  • 14:00 Mutfak Bahane
  • 16:00 Esra Erol'da
  • 19:00 ATV Ana Haber
  • 20:00 Kuruluş Osman
  • 00:20 Ateş Kuşları
  • 03:00 Maraşlı
  • 05:20 Safir

KANAL D YAYIN AKIŞI

  • 06:50 Baht Oyunu
  • 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
  • 11:00 Dönence
  • 13:00 Gelinim Mutfakta
  • 16:00 Arka Sokaklar
  • 18:40 Kanal D Ana Haber
  • 20:00 Taş Kağıt Makas
  • 00:15 Yargı
  • 02:30 Siyah Beyaz Aşk
  • 04:30 Bodrum Masalı

SHOW TV YAYIN AKIŞI

  • 08:00 Bu Sabah
  • 10:00 Güzel Günler
  • 12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
  • 15:00 Didem Arslan Yılmazla Vazgeçme
  • 18:45 Show Ana Haber
  • 20:00 Sandık Kokusu
  • 00:15 Bahar
  • 03:00 Kızılcık Şerbeti
  • 05:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

STAR TV YAYIN AKIŞI

  • 07:00 Benim Tatlı Yalanım
  • 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
  • 13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlamak
  • 16:15 Güzel Köylü
  • 18:15 Star Haber
  • 19:00 Çok Güzel Hareketler 2
  • 20:00 Görümce (Yerli Sinema)
  • 22:30 Görümce (Yerli Sinema)
  • 00:30 Yerli Dizi Tekrarı
  • 03:30 Aramızda Kalmasın
  • 05:30 Güzel Köylü

TV8 YAYIN AKIŞI

  • 06:00 Dizi
  • 07:15 8'de Sağlık
  • 08:30 Aramızda Kalmasın
  • 11:15 Survivor All Star 2024
  • 11:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
  • 14:00 Survivor Ekstra
  • 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
  • 20:00 Survivor All Star 2024
  • 00:15 Çarkıfelek
  • 02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
  • 04:30 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

TRT 1 YAYIN AKIŞI

  • 05:50 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
  • 06:00 İncir Ağacı
  • 07:10 Benim Adım Melek
  • 10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
  • 13:10 Seksenler
  • 14:30 Gönül Dağı
  • 17:40 Lingo Türkiye
  • 19:00 Ana Haber
  • 19:50 İddiaların Aksine
  • 20:00 Bir Sevdadır
  • 01:10 Mehmed: Fetihler Sultanı
  • 03:30 Gönül Dağı
  • 06:10 Kapanış

NOW YAYIN AKIŞI

  • 08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
  • 10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
  • 12:00 Yasak Elma
  • 13:30 En Hamarat Benim
  • 16:30 Şahane Hayatım
  • 19:00 Selçuk Tepeli İle NOW Ana Haber
  • 20:00 Şahane Hayatım
  • 00:15 Hudutsuz Sevda
  • 02:45 Kirli Sepeti
  • 05:15 Kefaret
  • 06:00 Adım Farah
Kaynak: Haberler.com / Gündem

Star Tv Show Tv Kanal D Dizi Star NOW Trt Tv8 Atv Televizyon Gündem Yaşam Kültür Sanat Haberler

Bakmadan Geçme

1 Mayıs'ta Taksim Meydanı kapalı mı, neden kapalı? Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs kutlamaları yasak mı? Samsun Belediyesi hangi parti? Samsun Belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel ne zaman görüşecekler? Buket Dereoğlu kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Buket Dereoğlu kaç yaşında, nereli? Buket Dereoğlu biyografisi! Sandık Kokusu kadrosuna hangi isim katıldı? Kadroya dahil olan isim kim? Hande Sarıoğlu ve Yağmur Çevik canlı yayında neden kavga etti? Kavganın sebebi ne? Borsa bugün kapalı mı? 24 Nisan Çarşamba bugün borsa açık mı, saat kaçta açılacak? Semih Kılıçsoy, Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı? Semih'in sakatlığı bitti mi? Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu'nun yüksek lisansı sahte çıktı! Elif Aslı Yıldız istifa etti mi? Yüksek lisansı sahte mi çıktı? Erinç Sağkan kimdir? Halk Tv konuğu Erinç Sağkan kaç yaşında, nereli? Erinç Sağkan biyografisi! Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu kimdir? Patiswiss CEO'su Elif Aslı Yıldız istifa etti mi? Elif Aslı Yıldız kaç yaşında, nereli? Hıdırellez nedir? Hıdırellez günü ne yapılır? Hıdırellez kutlamak günah mı? Üsküdar - Samandıra Metro Hattı'nda ne oldu? Metrolar çalışıyor mu? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2024: İstanbul barajlarında son durum nedir? Baraj doluluk oranı seviyesi yüzde kaç? Kocasını terk edip üvey oğluyla kaçtı! Üvey oğluyla kaçan kadın ne dedi, olay ne?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title