TV YAYIN AKIŞI 1 MAYIS: Bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler ve programlar var?
1 Mayıs 2024 Çarşamba günü televizyon yayın akışı ve hangi dizilerin yayınlanacağı merak konusu oldu. Yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında bilgi arayan izleyiciler, 'Bu akşam televizyonda neler var?' sorusuna yanıt arıyor. Bugün hangi diziler var ve bu akşam hangi dizi var gibi soruların yanıtları araştırılıyor. 1 Mayıs 2024 Çarşamba TV8, Star TV, NOW, Show TV, Kanal D ve TRT 1'in yayın akışı merakla bekleniyor. Peki, Bugün hangi diziler var?
Bugün hangi diziler var ve 1 Mayıs 2024 Çarşamba günü televizyonda neler var, sorularının yanıtı birçok kişi tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Bu akşam hangi dizi var ve yeni bölümü bu akşam var mı gündeme geliyor. Bugün hangi diziler var araştırılıyor. 1 Mayıs 2024 Çarşamba TV8, Star TV, NOW, Show TV, Kanal D ve TRT 1 yayın akışı!
BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?
Yayın akışında kanallarda yayınlanan dizi, film ve programları listelenmektedir. 1 Mayıs 2024 Çarşamba akşamı diziler ve filmler ekranlarda oluyor. İşte, 1 Mayıs 2024 Çarşamba tarihinde Show TV, Kanal D, NOW, Star TV, ATV, TV8, TRT 1 yayın akışı şöyle:
SHOW TV
- 08:00 Bu Sabah
- 10:00 Güzel Günler
- 12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
- 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
- 18:45 Show Ana Haber
- 20:00 Sandık Kokusu
- 00:15 Bahar
- 03:00 Sandık Kokusu
- 05:30 Aziz
KANAL D
- 07:00 Afili Aşk
- 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
- 11:00 Dönence
- 13:00 Gelinim Mutfakta
- 16:00 Arka Sokaklar
- 18:40 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Taş Kağıt Makas
- 00:15 Yerli Dizi
- 02:30 Siyah Beyaz Aşk
- 04:30 Bodrum Masalı
NOW
- 08:00 İlker Karagöz Çalar Saat
- 10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
- 12:00 Yasak Elma
- 13:30 En Hamarat Benim
- 16:30 Şahane Hayatım
- 19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber
- 20:00 Şahane Hayatım
- 00:15 Hudutsuz Sevda
- 02:45 Senden Daha Güzel
- 05:15 Kefaret
- 06:00 Adım Farah
STAR TV
- 07:00 Benim Tatlı Yalanım
- 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
- 13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlamak
- 16:15 Güzel Köylü
- 18:15 Star Ana Haber
- 19:00 Çok Güzel Hareketler 2
- 20:00 Yerli Sinema Deliha 2
- 22:15 Yerli Sinema Deliha 2
- 00:30 Sakla Beni
- 03:00 Aramızda Kalsın
- 05:00 Güzel Köylü
ATV
- 08:00 Kahvaltı Haberleri
- 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13:00 ATV Gün Ortası
- 14:00 Mutfak Bahane
- 16:00 Esra Erol'da
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Kuruluş Osman
- 00:20 Kardeşlerim
- 03:00 Maraşlı
- 05:20 Safir
TV8
- 06:00 Dizi
- 07:15 8'de Sağlık
- 08:30 Aramızda Kalmasın
- 11:15 Survivor All Star 2024
- 11:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
- 14:00 Survivor Ekstra
- 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 20:00 Survivor All Star 2024
- 00:15 Çarkıfelek
- 02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 04:30 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
TRT 1
- 06:10 Uğurlugiller
- 07:05 Balkan Ninnisi
- 10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
- 13:15 Seksenler
- 14:15 Gönül Dağı
- 17:45 Lingo
- 19:00 Ana Haber
- 19:55 İddiaların Aksine
- 20:00 TRT 60. Yıl Gala Programı
- 21:45 Lingo
- 23:00 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
- 00:30 Kara Ağaç Destanı
- 03:05 Gönül Dağı