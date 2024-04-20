Bu akşam hangi diziler var? 20 Nisan TV yayın akışı! Bugün TV'de hangi dizi ve filmler var?

Bu akşam hangi diziler var? Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 20 Nisan yayın akışı Bugün hangi diziler var? 20 Nisan Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını arıyor. 20 Nisan Cumartesi ATV, TV8, Star, Kanal D, Now, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı! Detaylar haberimizde…

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 20 Nisan Cumartesi Show TV, Kanal D, Now, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

20 NİSAN SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 İstasyon (Yerli Sinema)

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Köşeyi Dönen Adam (Yerli Sinema)

15:00 Bahar

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Kızılcık Şerbeti

02:45 Sandık Kokusu

05:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

20 NİSAN ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV'de Hafta Sonu

10:00 Kardeşlerim

12:40 Ateş Kuşları

16:00 Aldatmak

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

00:20 Kuruluş Osman

03:10 Aldatmak

05:50 Safir

20 NİSAN KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Toprak Ana (Yerli Sinema)

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Yargı

16:00 İnci Taneleri

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Üç Kız Kardeş

00:15 Taş Kağıt Makas

02:45 Siyah Beyaz Aşk

04:30 Müzik Arası

05:15 Bodrum Masalı

20 NİSAN NOW TV YAYIN AKIŞI

07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Memet Özer İle Mutfakta

12:15 Kamera Arkası

12:45 Kızıl Goncalar

16:00 Gaddar

19:00 Gülbin Tosun Now Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Korkma Ben Yanındayım

22:45 Kirli Sepeti

01:30 Şahane Hayatım

04:30 Kefaret

06:00 Adım Farah

20 NİSAN STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Benim Tatlı Yalanım

08:30 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:30 Özlem Denizmen ile Para Durumu

10:30 Müge İle TV Dergisi

11:30 Sakla Beni

13:30 Yerli Dizi Tekrarı

16:00 Ömer

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Yetenekli Bay Cage (Yabancı Sinema)

22:15 Yetenekli Bay Cage (Yabancı Sinema)

00:30 Sakla Beni

03:00 Aramızda Kalsın

05:00 Güzel Köylü

20 NİSAN TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Dizi

07:45 Süper Bir Takım

08:00 Türkiye'nin Doktorları

09:00 Bir Yemek Olsan

10:00 Gazete Magazin

14:15 Cevap Ver Türkiye

16:30 Çarkıfelek

20:00 Survivor All Star 2024

00:15 Survivor Ekstra

02:30 Gazete Magazin

05:00 Dizi

20 NİSAN TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:30 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:40 Lingo Türkiye

07:00 Bir Sevdadır

10:00 Hayallerinin Peşinde

11:30 Yaşam Başka Yerde

11:50 Kod Adı Kırlangıç

13:10 3'te 3

14:30 Kara Ağaç Destanı

17:50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiyeler

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:50 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

04:20 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiyeler

05:20 Kapanış