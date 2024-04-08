Yargı dizisi bitiyor mu? Yargı neden final yapıyor? Yargı final bölümü ne zaman?

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Yargı neden final yapıyor ve Yargı final bölümü ne zaman olduğu merak ediliyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Yargı dizisi bitiyor mu, neden bitiyor ve Yargı final bölümü ne zaman yayınlanacağı seyirciler tarafından araştırılıyor. Yargı dizisi bitiyor mu? Yargı neden final yapıyor? Yargı final bölümü ne zaman? Detaylar haberimizdedir…

YARGI BİTİYOR MU?

Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz, Uğur Polat, Uğur Aslan ve Cezmi Baskın'ın başrolünü paylaştığı Yargı dizisi mayıs ayında ekran macerasını noktalayacak.

YARGI FİNAL BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 3 sezondur yayınlanan dizi, bir değişiklik olmazsa mayısın son haftasında yayınlanacak olan 95. bölümle final yapacak. Yargı, hem ülkemizde, hem de yurt dışında yarattığı etki nedeniyle Ay Yapım'ın prestij projeleri arasında yer alıyor. 2 haftalık yayın arası veren dizinin "İntikam hırsıyla döşenmiş bu yolun sonu nereye varacak?" önsözlü yeni bölümü de 14 Nisan'da yayınlanacak.