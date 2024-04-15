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15 NİSAN TV YAYIN AKIŞI | Bugün hangi diziler var? Kanal D, Star TV, TRT1, ATV, TV8, Show TV, Now TV

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15 Nisan 2024 Pazartesi gününde televizyondaki yayın akışı nasıl olacak? Kanallarda hangi diziler ve programlar yer alacak? Televizyon ekranlarında bugün hangi dizilerin yayınlanacağını merak eden izleyiciler için güncel dizi programı bilgilerini derledik. Peki, Bu akşam hangi diziler var? Bugün televizyonda neler var? İşte,15 Nisan Pazartesi tarihinde Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8, TRT 1 yayın akışı şöyle:

ATV YAYIN AKIŞI

  • 00:20 Aldatmak
  • 03:10 Ateş Kuşları
  • 06:00 Kuruluş Osman
  • 08:00 Kahvaltı Haberleri
  • 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13:00 Gün Ortası
  • 14:00 Mutfak Bahane
  • 16:00 Esra Erol'da
  • 19:00 ATV Ana Haber
  • 20:00 Tomb Raider
  • 22:30 Son Sığınak

NOW TV YAYIN AKIŞI

  • 00:15 Kızıl Goncalar
  • 02:45 Korkma Ben Yanındayım
  • 05:15 Kefaret
  • 06:00 Adım Farah
  • 08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat Haa Sonu
  • 10:30 Çağla ile Yeni Bir Gün
  • 12:00 Yasak Elma
  • 13:45 En Hamarat Benim
  • 16:30 Kızıl Goncalar
  • 19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
  • 20:00 Kızıl Goncalar

STAR TV YAYIN AKIŞI

  • 00:30 Sakla Beni
  • 03:00 Aramızda Kalsın
  • 04:30 Türk Müziği
  • 05:30Güzel Köylü
  • 07:00 Benim Tatlı Yalanım
  • 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
  • 13:30 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
  • 16:15 Güzel Köylü
  • 18:15 Star Haber
  • 19:00 Ömer
  • 20:00 Ömer
Kaynak: Haberler.com / Gündem

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