15 NİSAN TV YAYIN AKIŞI | Bugün hangi diziler var? Kanal D, Star TV, TRT1, ATV, TV8, Show TV, Now TV

15 Nisan 2024 Pazartesi gününde televizyondaki yayın akışı nasıl olacak? Kanallarda hangi diziler ve programlar yer alacak? Televizyon ekranlarında bugün hangi dizilerin yayınlanacağını merak eden izleyiciler için güncel dizi programı bilgilerini derledik. Peki, Bu akşam hangi diziler var? Bugün televizyonda neler var? İşte,15 Nisan Pazartesi tarihinde Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8, TRT 1 yayın akışı şöyle:

ATV YAYIN AKIŞI

00:20 Aldatmak

03:10 Ateş Kuşları

06:00 Kuruluş Osman

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Tomb Raider

22:30 Son Sığınak

NOW TV YAYIN AKIŞI

00:15 Kızıl Goncalar

02:45 Korkma Ben Yanındayım

05:15 Kefaret

06:00 Adım Farah

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat Haa Sonu

10:30 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:00 Yasak Elma

13:45 En Hamarat Benim

16:30 Kızıl Goncalar

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Kızıl Goncalar

STAR TV YAYIN AKIŞI