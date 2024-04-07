Bu akşam hangi diziler var? 7 Nisan TV yayın akışı! Bugün TV'de hangi dizi ve filmler var?

Bu akşam hangi diziler var? Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 7 Nisan yayın akışı Bugün hangi diziler var? 7 Nisan Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını arıyor. 7 Nisan Pazar ATV, TV8, Star, Kanal D, NOW, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı! Detaylar haberimizde…

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazar akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 7 Nisan Pazar Show TV, Kanal D, NOW, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

7 NİSAN PAZAR TV YAYIN AKIŞI

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 İşte Hayat

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 İbo İle Gülşah

15:00 Bahar

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Tokatçı

21:45 Kibar Feyzo

23:30 Tokatçı

01:15 Sandık Kokusu

ATV YAYIN AKIŞI

06: 00 Kuruluş Osman

07: 30 atv'de Hafta Sonu

10: 00 Robot Köpek - Yabancı Sinema

11: 40 Dizi TV

12: 40 Aldatmak

17: 00 Aman Reis Duymasın - Yerli Sinema

19: 00 atv Ana Haber

19: 20 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar

19: 45 Finale Doğru

21: 30 Galatasaray - Fenerbahçe

23: 20 Kupa Töreni

00: 20 Kim Milyoner Olmak İster? - Özel Bölüm

02: 45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur

05: 30 Mevlid ve Süleyman Çelebi

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:50 Küçük Bey

08:30 Konuştukça

09:30 Set Ekstra

09:45 Magazin D Pazar

D Pazar 12:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi

13:45 Arda'nın Ramazan Mutfağı

14:30 Gırgıriye'de Cümbüş

16:30 üç Kız Kardeş

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

Hafta Sonu 20:00 Titanik

00:00 Yargı

NOW TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

Arası 11:20 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi

13:00 Hudutsuz Sevda

16:00 Gaddar

19:00 Gülbin Tosun Now Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Prestij Meselesi

22:45 Kirli Sepeti

01:45 Kefaret

03:45 Fatih Savaş İle Sahur Sohbetleri

05:15 Adım Farah

STAR TV YAYIN AKIŞI

08:30 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:00 Sakla Beni

11:00 Tülin Şahin İle Moda

12:00 Vahe İle Evdeki Mutluluk

14:00 Yalı Çapkını

16:15 Ömer

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:30 sakla Beni

02:15 Aramızda Kalsın

03:30 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi

05:00 Söz

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Dizi

07:00 Tuzak

08:00 Türkiye'nin Doktorları

09:00 Gençlik Rüzgarı

10:00 Gazete Magazin

14:15 Cevap Ver Türkiye

16:30 Çarkıfelek

20:00 Survivor All Star 2024

00:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular/Ramazan

01:30 Gazete Magazin

05:00 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular/Ramazan

TRT 1 YAYIN AKIŞI