Bu akşam hangi diziler var? 7 Nisan TV yayın akışı! Bugün TV'de hangi dizi ve filmler var?
Bu akşam hangi diziler var? Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 7 Nisan yayın akışı Bugün hangi diziler var? 7 Nisan Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını arıyor. 7 Nisan Pazar ATV, TV8, Star, Kanal D, NOW, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı! Detaylar haberimizde…
BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?
Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazar akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 7 Nisan Pazar Show TV, Kanal D, NOW, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
7 NİSAN PAZAR TV YAYIN AKIŞI
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 08:00 İşte Hayat
- 10:00 Pazar Sürprizi
- 13:00 İbo İle Gülşah
- 15:00 Bahar
- 18:25 Hafta Sonu Ana Haber
- 20:00 Tokatçı
- 21:45 Kibar Feyzo
- 23:30 Tokatçı
- 01:15 Sandık Kokusu
ATV YAYIN AKIŞI
- 06: 00 Kuruluş Osman
- 07: 30 atv'de Hafta Sonu
- 10: 00 Robot Köpek - Yabancı Sinema
- 11: 40 Dizi TV
- 12: 40 Aldatmak
- 17: 00 Aman Reis Duymasın - Yerli Sinema
- 19: 00 atv Ana Haber
- 19: 20 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
- 19: 45 Finale Doğru
- 21: 30 Galatasaray - Fenerbahçe
- 23: 20 Kupa Töreni
- 00: 20 Kim Milyoner Olmak İster? - Özel Bölüm
- 02: 45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur
- 05: 30 Mevlid ve Süleyman Çelebi
KANAL D YAYIN AKIŞI
- 06:50 Küçük Bey
- 08:30 Konuştukça
- 09:30 Set Ekstra
- 09:45 Magazin D Pazar
- 12:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi
- 13:45 Arda'nın Ramazan Mutfağı
- 14:30 Gırgıriye'de Cümbüş
- 16:30 üç Kız Kardeş
- 18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
- 20:00 Titanik
- 00:00 Yargı
NOW TV YAYIN AKIŞI
- 08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
- 11:15 Ekonomi Arası
- 11:20 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi
- 13:00 Hudutsuz Sevda
- 16:00 Gaddar
- 19:00 Gülbin Tosun Now Ana Haber Hafta Sonu
- 20:00 Prestij Meselesi
- 22:45 Kirli Sepeti
- 01:45 Kefaret
- 03:45 Fatih Savaş İle Sahur Sohbetleri
- 05:15 Adım Farah
STAR TV YAYIN AKIŞI
- 08:30 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
- 09:00 Sakla Beni
- 11:00 Tülin Şahin İle Moda
- 12:00 Vahe İle Evdeki Mutluluk
- 14:00 Yalı Çapkını
- 16:15 Ömer
- 18:15 Star Haber
- 19:00 Çok Güzel Hareketler 2
- 20:00 Çok Güzel Hareketler 2
- 23:30 sakla Beni
- 02:15 Aramızda Kalsın
- 03:30 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi
- 05:00 Söz
TV8 YAYIN AKIŞI
- 06:00 Dizi
- 07:00 Tuzak
- 08:00 Türkiye'nin Doktorları
- 09:00 Gençlik Rüzgarı
- 10:00 Gazete Magazin
- 14:15 Cevap Ver Türkiye
- 16:30 Çarkıfelek
- 20:00 Survivor All Star 2024
- 00:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular/Ramazan
- 01:30 Gazete Magazin
- 05:00 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular/Ramazan
TRT 1 YAYIN AKIŞI
- 05:03 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
- 06:00 Kara Ağaç Destanı
- 08:30 Mehmed: Fetihler Sultanı
- 11:45 Enine Boyuna
- 13:00 Aziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu
- 14:50 Çöl Aslanı Ömer Muhtar (Yabancı Sinema)
- 18:15 Ramazan Sevinci
- 19:50 Ana Haber
- 20:20 Teşkilat
- 23:55 3'te 3
- 01:00 İlahiyat/ İslami İlimler Fakülteler Arası Kur'anıI Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
- 03:20 Sahur Bereketi
- 05:00 Kapanış