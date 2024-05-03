3 MAYIS CUMA GELİNİM MUTFAKTA haftanın birincisi kim oldu? Haftanın finalinde yarışmaya hangi gelin veda etti?

3 Mayıs 2024 tarihinde yayınlanan ' Gelinim Mutfakta' programının puan durumu merak konusu oldu. Canlı yayınla ekranlara gelen programda gelinlerin kıyasıya yarışı içerisinde olduğu, puan durumunun ise henüz belli olup olmadığı izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. GELİNİM MUTFAKTA haftanın birincisi kim oldu? Yarışmaya hangi gelin veda etti?

GELİNİM MUTFAKTA SUNUCUSU KİMDİR?

Gelinim Mutfakta sunucusu Nursel Ergin, 30 Temmuz 1980 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Yetiştirme yurdunda büyüyen Ergin'in 18 yaşında yaptığı evliliğinden Bengü isminde bir kızı bulunmaktadır. Daha önce Cam Kırıkları isimli dizide yer alan Ergin, Kanal D'de Mutfağım adlı yemek programı ile izleyici karşısına çıkmıştı. Ardından Nursel'in Mutfağı programında sunuculuk görevini üstlendi. Günümüzde ise, Kanal D'de yayınlanan Gelinim Mutfakta adlı yemek yarışmasını sunmaktadır.

GELİNİM MUTFAKTA 3 MAYIS'TA HANGİ GELİN KAZANDI?

Gelinim Mutfakta'nın 3 Mayıs 2024'te yayınlanan 1380. Bölümünde Yeşim Öksüz, Damla Çınar, Aleyna Demir ve Seda Ay "Cingöz Pasta' için yarıştı.

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