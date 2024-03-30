30 Mart 2024 Salı Akşamı Hangi Diziler Yayınlanıyor? TV Yayın Akışı!
Bugün hangi diziler var ve 30 Mart 2024 Salı günü televizyonda neler var, sorularının yanıtı birçok kişi tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Bu akşam hangi dizi var ve yeni bölümü bu akşam var mı gündeme geliyor. Bugün hangi diziler var araştırılıyor. 30 Mart 2024 Salı TV8, Star TV, Now, Show TV, Kanal D ve TRT 1 yayın akışı!
BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?
Yayın akışında kanallarda yayınlanan dizi, film ve programları listelenmektedir. 30 Mart 2024 Salı akşamı diziler ve filmler ekranlarda oluyor. İşte, 30 Mart 2024 Salı tarihinde Show TV, Kanal D, Now, Star TV, ATV, TV8, TRT 1 yayın akışı şöyle:
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05.18 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06.15 Bir Sevdadır
09.45 Kara Ağaç Destanı
16.40 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
18.15 Ramazan Sevinci
19.40 Ana Haber
20.10 Gönül Dağı
00.15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01.50 YerliDizi
02.05 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
03.40 Sahur Bereketi
05.20 Kapanış
ATV YAYIN AKIŞI
06: 20 Mevlid ve Süleyman Çelebi
06: 50 Kuruluş Osman
07: 30 atv'de Hafta Sonu
10: 00 Ateş Kuşları
13: 00 Kardeşlerim
16: 00 Yaban Çiçekleri
18: 50 atv Ana Haber
19: 10 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
20: 00 Kardeşlerim
00: 20 Aldatmak
02: 45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur
STAR TV YAYIN AKIŞI
08:30 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi
09:30 Özlem Denizmen İle Para Durumu
10:30 Müge İle TV Dergisi
11:30 Ayrıcalıklı Rotalar
12:15 Yan Oda
15:20 Yerli Dizi Tekrarı/Sinema
18:15 Ana Haber
19:00 Yan Oda
20:00 Yan Oda
00:30 Yerli Dizi Tekrarı/Sinema
02.30 Aramızda Kalsın
03:30 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi
05:30 Söz
KANAL D YAYIN AKIŞI
06:45 Sihirli Annem
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı
13:45 İnci Taneleri
16:00 Taş Kağıt Makas
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Üç Kız Kardeş
00:15 İnci Taneleri
02:00 Üç Kız Kardeş
03:15 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti
05:30 Müzik Arası
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:15 Karaoğlan Geliyor
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Sultan
14:45 Sandık Kokusu
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Kızılcık Şerbeti
03:00 Bahar
05:30 Yeni Gelin
Now TV YAYIN AKIŞI
07.30 Kamera Arkası
08.30 Çalar Saat Hafta Sonu
11.15 Ekonomi Arası
11.20 Memet Özer ile Mutfakta
12.15 Korkma Ben Yanındayım
13.45 Yabani
15.45 Kızıl Goncalar
19.00 Gülbin Tosun ile NOW Ana Haber Hafta Sonu
20.00 Korkma Ben Yanındayım
23.45 Şahane Hayatım
02.30 Yaz Şarkısı
03.45 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri
05.30 İnadına Aşk
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Tuzak
07:45 Süper Bir Takım
08:00 Türkiye'nin Doktorları / Yeni Bölüm
09:00 Bir Yemek Olsan / Yeni Bölüm
10:00 Gazete Magazin / Yeni Bölüm
14:15 Cevap Ver Türkiye
16:30 Çarkıfelek / Yeni Bölüm
20:00 Survivor All Star 2024 / Yeni Bölüm
00:15 Survivor Ekstra / Canlı
01:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular / Ramazan
02:30 Gazete Magazin
05:00 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular / Ramazan