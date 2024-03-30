30 Mart 2024 Salı Akşamı Hangi Diziler Yayınlanıyor? TV Yayın Akışı!

Bugün hangi diziler var ve 30 Mart 2024 Salı günü televizyonda neler var, sorularının yanıtı birçok kişi tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Bu akşam hangi dizi var ve yeni bölümü bu akşam var mı gündeme geliyor. Bugün hangi diziler var araştırılıyor. 30 Mart 2024 Salı TV8, Star TV, Now, Show TV, Kanal D ve TRT 1 yayın akışı!

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Yayın akışında kanallarda yayınlanan dizi, film ve programları listelenmektedir. 30 Mart 2024 Salı akşamı diziler ve filmler ekranlarda oluyor. İşte, 30 Mart 2024 Salı tarihinde Show TV, Kanal D, Now, Star TV, ATV, TV8, TRT 1 yayın akışı şöyle:

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05.18 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06.15 Bir Sevdadır

09.45 Kara Ağaç Destanı

16.40 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

18.15 Ramazan Sevinci

19.40 Ana Haber

20.10 Gönül Dağı

00.15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01.50 YerliDizi

02.05 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

03.40 Sahur Bereketi

05.20 Kapanış

ATV YAYIN AKIŞI

06: 20 Mevlid ve Süleyman Çelebi

06: 50 Kuruluş Osman

07: 30 atv'de Hafta Sonu

10: 00 Ateş Kuşları

13: 00 Kardeşlerim

16: 00 Yaban Çiçekleri

18: 50 atv Ana Haber

19: 10 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar

20: 00 Kardeşlerim

00: 20 Aldatmak

02: 45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur

STAR TV YAYIN AKIŞI

08:30 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi

09:30 Özlem Denizmen İle Para Durumu

10:30 Müge İle TV Dergisi

11:30 Ayrıcalıklı Rotalar

12:15 Yan Oda

15:20 Yerli Dizi Tekrarı/Sinema

18:15 Ana Haber

19:00 Yan Oda

20:00 Yan Oda

00:30 Yerli Dizi Tekrarı/Sinema

02.30 Aramızda Kalsın

03:30 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi

05:30 Söz

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:45 Sihirli Annem

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı

13:45 İnci Taneleri

16:00 Taş Kağıt Makas

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Üç Kız Kardeş

00:15 İnci Taneleri

02:00 Üç Kız Kardeş

03:15 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti

05:30 Müzik Arası

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:15 Karaoğlan Geliyor

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Sultan

14:45 Sandık Kokusu

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Kızılcık Şerbeti

03:00 Bahar

05:30 Yeni Gelin

Now TV YAYIN AKIŞI

07.30 Kamera Arkası

08.30 Çalar Saat Hafta Sonu

11.15 Ekonomi Arası

11.20 Memet Özer ile Mutfakta

12.15 Korkma Ben Yanındayım

13.45 Yabani

15.45 Kızıl Goncalar

19.00 Gülbin Tosun ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

20.00 Korkma Ben Yanındayım

23.45 Şahane Hayatım

02.30 Yaz Şarkısı

03.45 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri

05.30 İnadına Aşk

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Tuzak

07:45 Süper Bir Takım

08:00 Türkiye'nin Doktorları / Yeni Bölüm

09:00 Bir Yemek Olsan / Yeni Bölüm

10:00 Gazete Magazin / Yeni Bölüm

14:15 Cevap Ver Türkiye

16:30 Çarkıfelek / Yeni Bölüm

20:00 Survivor All Star 2024 / Yeni Bölüm

00:15 Survivor Ekstra / Canlı

01:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular / Ramazan

02:30 Gazete Magazin

05:00 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular / Ramazan