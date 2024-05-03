Başladığı tarihten itibaren hafta birincilerine 10 altın bilezik ödül veren yarışma programı kasasındaki diğer bilezikleri vermek için kendisine güvenen gelin ve kaynana adaylarını arıyor. YEŞİM ELENİYOR MU? Gelinim Mutfakta yarışmacısı Yeşim elenecek mi?

GELİNİM MUTFAKTA SUNUCUSU KİMDİR?

Gelinim Mutfakta sunucusu Nursel Ergin, 30 Temmuz 1980 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Yetiştirme yurdunda büyüyen Ergin'in 18 yaşında yaptığı evliliğinden Bengü isminde bir kızı bulunmaktadır. Daha önce Cam Kırıkları isimli dizide yer alan Ergin, Kanal D'de Mutfağım adlı yemek programı ile izleyici karşısına çıkmıştı. Ardından Nursel'in Mutfağı programında sunuculuk görevini üstlendi. Günümüzde ise, Kanal D'de yayınlanan Gelinim Mutfakta adlı yemek yarışmasını sunmaktadır.

GELİNİM MUTFAKTA 2 MAYIS'TA HANGİ GELİN ALTINI KAZANDI?

Gelinim Mutfakta'nın 2 Mayıs 2024'te yayınlanan 1379. Bölümünde Yeşim Öksüz, Damla Çınar, Aleyna Demir ve Seda Ay "Tokmak Köfte için yarıştı.

GELİNİM MUTFAKTA YEŞİM ELENDİ Mİ?

Yeşim'in elenip elenmeyeceği henüz belli değil.

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