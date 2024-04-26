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26 NİSAN TV YAYIN AKIŞI #128250 Bugün hangi diziler var? Kanal D, Star TV, TRT1, ATV, TV8, Show TV, NOW TV

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Bugünkü TV yayın akışı hakkında bilgi arayan izleyiciler için 26 Nisan programları açıklandı. Kanal D, Star TV, TRT1, ATV, TV8, Show TV ve NOW TV'nin bugünkü yayın akışında hangi dizilerin olduğu merak ediliyor. İzleyiciler, sevdikleri dizilerin hangi kanallarda ve saatlerde yayınlanacağını öğrenmek için yayın akışını takip ediyorlar.

26 Nisan tarihinde hangi dizilerin yayınlanacağı merak konusu oldu. Kanal D, Star TV, TRT1, ATV, TV8, Show TV, NOW TV'nin yayın akışları izleyicilerin ilgisini çekiyor. Gün boyunca hangi dizilerin, hangi saatlerde yayınlanacağına dair bilgiler, izleyicilerin günlerini planlamalarında yardımcı oluyor.

26 NİSAN 2024 CUMA TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

  • 08:00 Bu Sabah
  • 10:00 Güzel Günler
  • 12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
  • 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
  • 18:45 Show Ana Haber
  • 20:00 Kızılcık Şerbeti
  • 00:15 Sandık Kokusu
  • 03:00 Bahar
  • 05:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

ATV YAYIN AKIŞI

  • 06:20 Safir
  • 07:00 Kahvaltı Haberleri
  • 08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Yanıtlıyor
  • 10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
  • 13:00 ATV Gün Ortası
  • 14:00 Mutfak Bahane
  • 16:00 Esra Erol'da
  • 18:50 ATV Ana Haber
  • 20:00 Ateş Kuşları
  • 00:20 Kardeşlerim
  • 03:00 Maraşlı
  • 05:30 Safir

KANAL D YAYIN AKIŞI

  • 07:00 Afili Aşk
  • 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
  • 11:00 Dönence
  • 13:00 Gelinim Mutfakta
  • 16:00 Arka Sokaklar
  • 18:40 Kanal D Ana Haber
  • 20:00 İnci Taneleri
  • 02:30 Siyah Beyaz Aşk
  • 04:30 Bodrum Masalı

NOW YAYIN AKIŞI

  • 08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
  • 10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
  • 12:00 Yasak Elma
  • 13:30 En Hamarat Benim
  • 16:30 Gaddar
  • 19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber
  • 20:00 Gaddar
  • 23:30 Orta Sayfa
  • 01:30 Kirli Sepeti
  • 04:00 Kefaret
  • 06:00 Adım Farah

STAR TV YAYIN AKIŞI

  • 07:00 Benim Tatlı Yalanım
  • 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
  • 13:30 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
  • 16:15 Güzel Köylü
  • 18:15 Star Haber
  • 19:00 Yalı Çapkını
  • 20:00 Yalı Çapkını
  • 00:15 Ömer
  • 03:00 Aramızda Kalsın
  • 05:00 Güzel Köylü

TV8 YAYIN AKIŞI

  • 06:00 Dizi
  • 07:15 8'de Sağlık
  • 08:30 Aramızda Kalmasın
  • 11:15 Survivor All Star 2024
  • 11:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
  • 14:00 Survivor Ekstra
  • 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
  • 20:00 Survivor All Star 2024
  • 23:15 Çarkıfelek
  • 01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
  • 04:00 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

TRT 1 YAYIN AKIŞI

  • 05:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
  • 05:55 İncir Ağacı
  • 07:10 Benim Adım Melek
  • 10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
  • 13:15 Seksenler
  • 14:20 Gönül Dağı
  • 17:45 Lingo
  • 19:00 Ana Haber
  • 19:55 İddiaların Aksine
  • 20:00 Kara Ağaç Destanı
  • 00:15 Mehmed: Fetihler Sultanı
  • 02:20 Gönül Dağı
  • 05:20 Lingo Türkiye
Kaynak: Haberler.com / Gündem

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