Arka Sokaklar CANLI izle! 10 Mayıs Cuma KANAL D Arka Sokaklar yeni bölüm full HD canlı yayın izle!

Kanal D'nin, yapımcılığını D Media'nın üstlendiği her cuma akşamı yeni bölümleriyle ekrana gelen fenomen dizisi Arka Sokaklar, 18'inci sezona başladı. Sevilen dizi 10 Mayıs Cuma akşamı 673'nci bölümüyle ekrana geliyor. Arka Sokaklar yeni bölüm full HD canlı yayın izle! Arka Sokaklar CANLI izle!

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Rıza Baba ve ekip Mesut'un yerini bulmaya çalışır. Mesut ise kendisiyle uğraşan herkesin karşısına çıkar ve intikam alır. Rıza Baba, Mesut'u bulamadığı her saniye sinirlenir. Mesut daha fazla dayanamaz ve Tunç'un karşısına çıkar. Karşısında babasını gören Tunç duygularına yenik düşer ve ağlamaya başlar. Baba oğul beraber ağlarlar.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

19 Nisan 2024 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 671. Bölümünde Engin, bir başka devlete casusluk yapma "Mesut mu bu, değil mi?"

Mesut geri mi dönüyor? Arif Müdür, Rıza Baba'ya MİT'ten gelen özel dosyayı gösterir. Kameralara yansıyan kişinin Mesut olup olmadığını sorar. Rıza Baba gördüğü fotoğraf karşısında şaşkına döner! Peki, fotoğraftaki kişi Mesut mu, değil mi?

ARKA SOKAKLAR CANLI İZLE

Arka Sokaklar'ı Kanal D platformlarından canlı olarak izleyebilirsiniz.