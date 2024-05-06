6 Mayıs 2024 Pazartesi TV YAYIN AKIŞI: Televizyonda bugün neler var? Kanal D, Star TV, ATV, Show TV, TRT1, NOW TV
6 Mayıs 2024 Pazartesi günü televizyon kanallarında hangi programlar var? Kanal D, Star TV, ATV, Show TV, TRT1 ve NOW TV'nin yayın akışları merak konusu. İşte günün TV yayın akışı detayları.
Bugün hangi diziler var ve 6 Mayıs 2024 Pazartesi günü televizyonda neler var, sorularının yanıtı birçok kişi tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Bu akşam hangi dizi var ve yeni bölümü bu akşam var mı gündeme geliyor. Bugün hangi diziler var araştırılıyor. 6 Mayıs 2024 Pazartesi TV YAYIN AKIŞI: Televizyonda bugün neler var? Kanal D, Star TV, ATV, Show TV, TRT1, NOW TV...
KANAL D YAYIN AKIŞI
- 07:00 Afili Aşk
- 09:00 Neler Oluyor Hayatta
- 11:00 Öyle Bir Geçer Zaman ki
- 13:00 Gelinim Mutfakta
- 16:00 Arka Sokaklar
- 18:40 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Arka Sokaklar
- 23:45 Taş Kağıt Makas
- 02:30 Siyah Beyaz Aşk
- 04:30 Bodrum Masalı
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 08:00 Bu Sabah
- 10:00 Güzel Günler
- 12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
- 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
- 18:45 Show Ana Haber
- 20:00 Güldür Güldür Show
- 00:15 Sandık Kokusu
- 03:00 Kızılcık Şerbeti
- 05:30 Aziz
ATV YAYIN AKIŞI
- 08:00 Kahvaltı Haberleri
- 10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
- 13:00 ATV Gün Ortası
- 14:00 Mutfak Bahane
- 16:00 Esra Erol'da
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Yabancı Sinema The King's Man: Başlangıç
- 22:40 Kardeşlerim
- 02:00 Maraşlı
- 04:30 Safir
STAR TV YAYIN AKIŞI
- 07:00 Benim Tatlı Yalanım
- 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
- 13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlamak
- 16:15 Güzel Köylü
- 18:15 Star Ana Haber
- 19:00 Ömer
- 20:00 Ömer
- 00:30 Yerli Dizi Tekrar/Sinema
- 03:00 Yerli Dizi Tekrar/Sinema
- 05:00 Güzel Köylü
TRT1 YAYIN AKIŞI
06:20 Uğurlugiller
- 07:05 Balkan Ninnisi
- 10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
- 13:15 Seksenler
- 14:25 Gönül Dağı
- 17:45 Lingo
- 19:00 Ana Haber
- 19:55 İddiaların Aksine
- 20:00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
- 00:15 Yerli Dizi
- 02:40 Gönül Dağı
- 05:10 Lingo
TV8 YAYIN AKIŞI
- 07:15 8'de Sağlık
- 08:30 Aramızda Kalmasın
- 11:00 Survivor All Star 2024
- 11:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
- 14:00 Survivor Ekstra
- 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 20:00 Survivor All Star 2024
- 00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 03:00 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
- 04:30 Dizi
NOW TV YAYIN AKIŞI
- 08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
- 10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
- 12:00 Yasak Elma
- 13:30 En Hamarat Benim
- 16:30 Kızıl Goncalar
- 19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
- 20:00 Kızıl Goncalar
- 00:15 Yabani
- 02:45 Senden Daha Güzel
- 05:00 Kefaret
- 06:00 Adım Farah