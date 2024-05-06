Bugün hangi diziler var ve 6 Mayıs 2024 Pazartesi günü televizyonda neler var, sorularının yanıtı birçok kişi tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Bu akşam hangi dizi var ve yeni bölümü bu akşam var mı gündeme geliyor. Bugün hangi diziler var araştırılıyor. 6 Mayıs 2024 Pazartesi TV YAYIN AKIŞI: Televizyonda bugün neler var? Kanal D, Star TV, ATV, Show TV, TRT1, NOW TV...

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Afili Aşk

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Öyle Bir Geçer Zaman ki

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

23:45 Taş Kağıt Makas

02:30 Siyah Beyaz Aşk

04:30 Bodrum Masalı

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Güzel Günler

12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:15 Sandık Kokusu

03:00 Kızılcık Şerbeti

05:30 Aziz

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Yabancı Sinema The King's Man: Başlangıç

22:40 Kardeşlerim

02:00 Maraşlı

04:30 Safir

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Benim Tatlı Yalanım

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlamak

16:15 Güzel Köylü

18:15 Star Ana Haber

19:00 Ömer

20:00 Ömer

00:30 Yerli Dizi Tekrar/Sinema

03:00 Yerli Dizi Tekrar/Sinema

05:00 Güzel Köylü

TRT1 YAYIN AKIŞI

06:20 Uğurlugiller

07:05 Balkan Ninnisi

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

14:25 Gönül Dağı

17:45 Lingo

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

00:15 Yerli Dizi

02:40 Gönül Dağı

05:10 Lingo

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8'de Sağlık

08:30 Aramızda Kalmasın

11:00 Survivor All Star 2024

11:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

14:00 Survivor Ekstra

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star 2024

00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

03:00 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

04:30 Dizi

NOW TV YAYIN AKIŞI