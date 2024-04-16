Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Bu akşam hangi dizilerin olduğu araştırılıyor. 16 Nisan Salı günü kanallarda hangi programlar ve diziler var merak ediliyor. Peki, 16 Nisan 2024 Salı Yayın akışı! Bugün kanallarda ne var? Bugün hangi diziler var? İşte 16 Nisan Salı yayın akışı:

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Güzel Günler

12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Bahar

00:15 Sandık Kokusu

03:15 Kızılcık Şerbeti

05:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

00:20 Tomb Raider (Yabancı Sinema)

02:40 Mutfak Bahane

04:30 Kuruluş Osman

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:59 Baht Oyunu

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Camdaki Kız

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Alita: Savaş Meleği (Yabancı Sinema)

22:45 Alita: Savaş Meleği (Yabancı Sinema)

01:00 Arka Sokaklar

03:30 Siyah Beyaz Aşk

05:15 Bodrum Masalı

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Benim Tatlı Yalanım

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak

16:15 Güzel Köylü

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Hedefim Sensin (Yerli Sinema)

22:15 Hedefim Sensin (Yerli Sinema)

00:30 Kırımlı (Yerli Sinema)

02:30 Kırımlı (Yerli Sinema)

04:00 Aramızda Kalsın

05:30 Güzel Köylü

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8'de Sağlık

08:30 Aramızda Kalmasın

11:15 Survivor All Star 2024

13:00 Survivor Ekstra

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star 2024

00:15 Cevap Ver Türkiye

02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

04:15 Aramızda Kalmasın

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:10 İstiklal Marşı ve Günün Programı Akışı

06:15 İncir Ağacı

07:20 Benim Adım Melek

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:10 Seksenler

14:40 Gönül Dağı

17:40 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:50 İddiaların Aksine

20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı

00:10 Teşkilat

02:40 Gönül Dağı

05:00 Lingo Türkiye

06:00 Kapanış

NOW YAYIN AKIŞI