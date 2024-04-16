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16 Nisan 2024 Salı Yayın akışı! Bugün kanallarda ne var? Bugün hangi diziler var?

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Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Bu akşam hangi dizilerin olduğu araştırılıyor. 16 Nisan Salı günü kanallarda hangi programlar ve diziler var merak ediliyor. Peki, 16 Nisan 2024 Salı Yayın akışı! Bugün kanallarda ne var? Bugün hangi diziler var? İşte 16 Nisan Salı yayın akışı:

SHOW TV YAYIN AKIŞI

  • 08:00 Bu Sabah
  • 10:00 Güzel Günler
  • 12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
  • 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
  • 18:45 Show Ana Haber
  • 20:00 Bahar
  • 00:15 Sandık Kokusu
  • 03:15 Kızılcık Şerbeti
  • 05:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

ATV YAYIN AKIŞI

  • 08:00 Kahvaltı Haberleri
  • 10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
  • 13:00 ATV Gün Ortası
  • 14:00 Mutfak Bahane
  • 16:00 Esra Erol'da
  • 19:00 ATV Ana Haber
  • 20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
  • 00:20 Tomb Raider (Yabancı Sinema)
  • 02:40 Mutfak Bahane
  • 04:30 Kuruluş Osman

KANAL D YAYIN AKIŞI

  • 06:59 Baht Oyunu
  • 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
  • 11:00 Camdaki Kız
  • 13:00 Gelinim Mutfakta
  • 16:00 Arka Sokaklar
  • 18:40 Kanal D Ana Haber
  • 20:00 Alita: Savaş Meleği (Yabancı Sinema)
  • 22:45 Alita: Savaş Meleği (Yabancı Sinema)
  • 01:00 Arka Sokaklar
  • 03:30 Siyah Beyaz Aşk
  • 05:15 Bodrum Masalı

STAR TV YAYIN AKIŞI

  • 07:00 Benim Tatlı Yalanım
  • 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
  • 13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak
  • 16:15 Güzel Köylü
  • 18:15 Star Haber
  • 19:00 Çok Güzel Hareketler 2
  • 20:00 Hedefim Sensin (Yerli Sinema)
  • 22:15 Hedefim Sensin (Yerli Sinema)
  • 00:30 Kırımlı (Yerli Sinema)
  • 02:30 Kırımlı (Yerli Sinema)
  • 04:00 Aramızda Kalsın
  • 05:30 Güzel Köylü

TV8 YAYIN AKIŞI

  • 07:15 8'de Sağlık
  • 08:30 Aramızda Kalmasın
  • 11:15 Survivor All Star 2024
  • 13:00 Survivor Ekstra
  • 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
  • 20:00 Survivor All Star 2024
  • 00:15 Cevap Ver Türkiye
  • 02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
  • 04:15 Aramızda Kalmasın

TRT 1 YAYIN AKIŞI

  • 06:10 İstiklal Marşı ve Günün Programı Akışı
  • 06:15 İncir Ağacı
  • 07:20 Benim Adım Melek
  • 10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
  • 13:10 Seksenler
  • 14:40 Gönül Dağı
  • 17:40 Lingo Türkiye
  • 19:00 Ana Haber
  • 19:50 İddiaların Aksine
  • 20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı
  • 00:10 Teşkilat
  • 02:40 Gönül Dağı
  • 05:00 Lingo Türkiye
  • 06:00 Kapanış

NOW YAYIN AKIŞI

  • 08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
  • 10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
  • 12:00 Yasak Elma
  • 13:30 En Hamarat Benim
  • 16:30 Yabani
  • 19:00 Selçuk Tepeli İle NOW Ana Haber
  • 20:00 Yabani
  • 00:15 Şahane Hayatım
  • 02:45 Gaddar
  • 05:15 Kefaret
  • 06:00 Adım Farah
Kaynak: Haberler.com / Gündem

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