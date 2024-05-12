13 MAYIS 2024 CUMA TV YAYIN AKIŞI #128250 Televizyonda bugün neler var? Kanal D, Star TV, ATV, Show TV, TRT1, NOW TV
13 Mayıs 2024 Cuma günü televizyon kanallarında hangi programlar var? Kanal D, Star TV, ATV, Show TV, TRT1 ve NOW TV'nin yayın akışlarına dair bilgi alabilirsiniz. En sevdiğiniz diziler, filmler, haber bültenleri ve daha fazlası hakkında bilgi sahibi olun.
13 Mayıs 2024 Pazartesi günü televizyon yayın akışı merak ediliyor. Kanal D, Star TV, ATV, Show TV, TRT1 ve NOW TV'de bugün hangi programlar, dizi ve filmler var? Detaylı bilgi ve izleyiciye rehber olacak yayın akışı bilgileri haberimizde yer alıyor. 13 MAYIS 2024 CUMA TV YAYIN AKIŞI Televizyonda bugün neler var? Kanal D, Star TV, ATV, Show TV, TRT1, NOW TV
13 MAYIS 2024 CUMA TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Güzel Günler
12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
ATV YAYIN AKIŞI
07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Yanıtlıyor
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
18:50 ATV Ana Haber
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Afili Aşk
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
NOW YAYIN AKIŞI
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:00 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Gaddar
19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber
00:15 Orta Sayfa
01:45 Senden Daha Güzel
04:00 Kefaret
06:00 Bay Yanlış
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Benim Tatlı Yalanım
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Güzel Köylü
18:15 Star Haber
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Dizi
07:15 8'de Sağlık
08:30 Aramızda Kalmasın
11:15 Survivor All Star 2024
11:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
14:00 Survivor Ekstra
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star 2024
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:10 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:15 Nostalji Kuşağı "Uğurlugiller"
07:00 Balkan Ninnisi
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:20 Gönül Dağı
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Kara Ağaç Destanı
00:15 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi