13 MAYIS 2024 CUMA TV YAYIN AKIŞI #128250 Televizyonda bugün neler var? Kanal D, Star TV, ATV, Show TV, TRT1, NOW TV

13 Mayıs 2024 Pazartesi günü televizyon yayın akışı merak ediliyor. Kanal D, Star TV, ATV, Show TV, TRT1 ve NOW TV'de bugün hangi programlar, dizi ve filmler var? Detaylı bilgi ve izleyiciye rehber olacak yayın akışı bilgileri haberimizde yer alıyor. 13 MAYIS 2024 CUMA TV YAYIN AKIŞI Televizyonda bugün neler var? Kanal D, Star TV, ATV, Show TV, TRT1, NOW TV

13 MAYIS 2024 CUMA TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Güzel Günler

12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Yanıtlıyor

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

18:50 ATV Ana Haber

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Afili Aşk

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

NOW YAYIN AKIŞI

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:00 Yasak Elma

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Gaddar

19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber

00:15 Orta Sayfa

01:45 Senden Daha Güzel

04:00 Kefaret

06:00 Bay Yanlış

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Benim Tatlı Yalanım

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Güzel Köylü

18:15 Star Haber

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Dizi

07:15 8'de Sağlık

08:30 Aramızda Kalmasın

11:15 Survivor All Star 2024

11:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

14:00 Survivor Ekstra

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star 2024

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:10 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:15 Nostalji Kuşağı "Uğurlugiller"

07:00 Balkan Ninnisi

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

14:20 Gönül Dağı

17:45 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Kara Ağaç Destanı

00:15 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi