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İnci Taneleri dizisi final yapmayacak

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Kanal D ekranlarında yayımlanan İnci Taneleri dizisinin final yapacağı iddiası Kanal D kaynakları tarafından yalanlandı. Diziye kanal yönetimi 2.sezon onayı verdi. Haziran ayında final yapması beklenen dizinin yeni bölümleri ise Eylül'de ekranda olacak.

Kanal D ekranlarında yayımlanan İnci Taneleri dizisinin final yapacağı iddiası Kanal D kaynakları tarafından yalanlandı. Diziye kanal yönetimi 2.sezon onayı verdi.

Haziran ayında final yapması beklenen dizinin yeni bölümleri ise Eylül'de ekranda olacak.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

İnci Taneleri Kanal D Eylül Magazin Güncel Haberler

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