İnci Taneleri dizisi final yapmayacak
Kanal D ekranlarında yayımlanan İnci Taneleri dizisinin final yapacağı iddiası Kanal D kaynakları tarafından yalanlandı. Diziye kanal yönetimi 2.sezon onayı verdi. Haziran ayında final yapması beklenen dizinin yeni bölümleri ise Eylül'de ekranda olacak.
Kanal D ekranlarında yayımlanan İnci Taneleri dizisinin final yapacağı iddiası Kanal D kaynakları tarafından yalanlandı. Diziye kanal yönetimi 2.sezon onayı verdi.
Haziran ayında final yapması beklenen dizinin yeni bölümleri ise Eylül'de ekranda olacak.