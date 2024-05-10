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10 MAYIS 2024 CUMA TV YAYIN AKIŞI #128250 Televizyonda bugün neler var? Kanal D, Star TV, ATV, Show TV, TRT1, NOW TV

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10 Mayıs 2024 Cuma günü televizyon yayın akışı merak ediliyor. Kanal D, Star TV, ATV, Show TV, TRT1 ve NOW TV'de bugün hangi programlar, dizi ve filmler var? İşte detaylı bilgi ve izleyiciye rehber olacak yayın akışı bilgileri.

Bugün hangi diziler var ve 10 Mayıs 2024 Cuma günü televizyonda neler var, sorularının yanıtı birçok kişi tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Bu akşam hangi dizi var ve yeni bölümü bu akşam var mı gündeme geliyor. 10 Mayıs 2024 Cuma TV YAYIN AKIŞI: Televizyonda bugün neler var? Kanal D, Star TV, ATV, Show TV, TRT1, NOW TV

10 MAYIS 2024 CUMA TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

  • 08:00 Bu Sabah
  • 10:00 Güzel Günler
  • 12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
  • 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
  • 18:45 Show Ana Haber
  • 20:00 Kızılcık Şerbeti
  • 00:15 Bahar
  • 03:00 Sandık Kokusu
  • 05:30 Aziz

ATV YAYIN AKIŞI

  • 07:00 Kahvaltı Haberleri
  • 08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Yanıtlıyor
  • 10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
  • 13:00 ATV Gün Ortası
  • 14:00 Mutfak Bahane
  • 16:00 Esra Erol'da
  • 18:50 ATV Ana Haber
  • 20:00 Ateş Kuşları
  • 00:20 Kardeşlerim
  • 03:00 Maraşlı
  • 05:20 Safir

KANAL D YAYIN AKIŞI

  • 07:00 Afili Aşk
  • 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
  • 11:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
  • 13:00 Gelinim Mutfakta
  • 16:00 Arka Sokaklar
  • 18:40 Kanal D Ana Haber
  • 20:00 Arka Sokaklar
  • 00:15 İnci Taneleri
  • 02:30 Siyah Beyaz Aşk
  • 04:30 Bodrum Masalı

NOW YAYIN AKIŞI

  • 08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
  • 10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
  • 12:00 Yasak Elma
  • 13:30 En Hamarat Benim
  • 16:30 Gaddar
  • 19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber
  • 20:00 Gaddar
  • 00:15 Orta Sayfa
  • 01:45 Senden Daha Güzel
  • 04:00 Kefaret
  • 06:00 Bay Yanlış

STAR TV YAYIN AKIŞI

  • 07:00 Benim Tatlı Yalanım
  • 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
  • 13:30 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
  • 16:15 Güzel Köylü
  • 18:15 Star Haber
  • 19:00 Yalı Çapkını
  • 20:00 Yalı Çapkını
  • 00:15 Ömer
  • 03:00 Baba Ocağı
  • 05:00 Güzel Köylü

TV8 YAYIN AKIŞI

  • 06:00 Dizi
  • 07:15 8'de Sağlık
  • 08:30 Aramızda Kalmasın
  • 11:15 Survivor All Star 2024
  • 11:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
  • 14:00 Survivor Ekstra
  • 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
  • 20:00 Survivor All Star 2024
  • 23:15 Çarkıfelek
  • 01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
  • 04:00 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

TRT 1 YAYIN AKIŞI

  • 06:10 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
  • 06:15 Nostalji Kuşağı "Uğurlugiller"
  • 07:00 Balkan Ninnisi
  • 10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
  • 13:15 Seksenler
  • 14:20 Gönül Dağı
  • 17:45 Lingo Türkiye
  • 19:00 Ana Haber
  • 19:55 İddiaların Aksine
  • 20:00 Kara Ağaç Destanı
  • 00:15 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
  • 02:50 Gönül Dağı
  • 05:20 Uğurlugiller
Kaynak: Haberler.com / Yaşam

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