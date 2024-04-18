Gelinim Mutfakta CANLI YAYIN | 18 NİSAN GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta yeni bölüm İZLE!

Gelinim Mutfakta'nın 18 Nisan tarihli canlı yayını ve puan durumu merakla bekleniyor. Yeni bölüm izleyicileri tarafından heyecanla beklenen Gelinim Mutfakta, haftanın her günü ekranlarda olmaya devam ediyor. Gelinlerin hünerlerini sergilediği ve kayınvalidelerin puan verdiği bu eğlenceli yarışma programı, izleyicilerin beğenisini kazanıyor.

GELİNİM MUTFAKTA SUNUCUSU KİMDİR?

Gelinim Mutfakta sunucusu Nursel Ergin, 30 Temmuz 1980 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Yetiştirme yurdunda büyüyen Ergin'in 18 yaşında yaptığı evliliğinden Bengü isminde bir kızı bulunmaktadır. Daha önce Cam Kırıkları isimli dizide yer alan Ergin, Kanal D'de Mutfağım adlı yemek programı ile izleyici karşısına çıkmıştı. Ardından Nursel'in Mutfağı programında sunuculuk görevini üstlendi. Günümüzde ise, Kanal D'de yayımlanan Gelinim Mutfakta adlı yemek yarışmasını sunmaktadır.

GELİNİM MUTFAKTA YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI MI?

Gelinim Mutfakta 137. Bölüm fragmanı yayındandı. Aleyna'nın görümcesi Nil, stüdyoya geliyor.

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