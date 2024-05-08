8 Mayıs 2024 Çarşamba TV YAYIN AKIŞI: Televizyonda bugün neler var? Kanal D, Star TV, ATV, Show TV, TRT1, NOW TV
8 Mayıs 2024 Çarşamba günü televizyon yayın akışı merak ediliyor. Birçok popüler kanalın programları arasında seçim yapmak isteyen izleyiciler, Kanal D, Star TV, ATV, Show TV, TRT1 ve NOW TV'nin yayın akışını öğrenmek istiyor.
Bugün hangi diziler var ve 8 Mayıs 2024 Çarşamba günü televizyonda neler var, sorularının yanıtı birçok kişi tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Bu akşam hangi dizi var ve yeni bölümü bu akşam var mı gündeme geliyor. Bugün hangi diziler var araştırılıyor. 8 Mayıs 2024 Çarşamba TV YAYIN AKIŞI: Televizyonda bugün neler var? Kanal D, Star TV, ATV, Show TV, TRT1, NOW TV
8 MAYIS ÇARŞAMBA TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR
ATV YAYIN AKIŞI
- 08:00 Kahvaltı Haberleri
- 10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
- 13:00 ATV Gün Ortası
- 14:00 Mutfak Bahane
- 16:00 Esra Erol'da
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Kuruluş Osman
- 00:20 Aldatmak
- 03:00 Maraşlı
- 05:20 Safir
KANAL D YAYIN AKIŞI
- 07:00 Afili Aşk
- 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
- 11:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
- 13:00 Gelinim Mutfakta
- 16:00 Arka Sokaklar
- 18:45 70. Gilette Milliyet Yılın Sporcusu Ödül Töreni Kırmızı Halı
- 19:05 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Taş Kağıt Makas
- 00:15 70. Gilette Milliyet Yılın Sporcusu Ödül Töreni
- 01:15 Arka Sokaklar
- 02:40 Siyah Beyaz Aşk
- 05:00 Bodrum Masalı
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 08:00 Bu Sabah
- 10:00 Güzel Günler
- 12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
- 15:00 Didem Arslan Yılmazla Vazgeçme
- 18:45 Show Ana Haber
- 20:00 Sandık Kokusu
- 00:15 Kızılcık Şerbeti
- 03:00 Bahar
- 05:30 Aziz
STAR TV YAYIN AKIŞI
- 07:00 Benim Tatlı Yalanım
- 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
- 13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlamak
- 16:15 Güzel Köylü
- 18:15 Star Haber
- 19:00 Çok Güzel Hareketler 2
- 20:00 Nalan (Yerli Sinema)
- 22:30 Nalan (Yerli Sinema)
- 00:30 Yalı Çapkını
- 03:00 Baba Ocağı
- 05:00 Güzel Köylü
TV8 YAYIN AKIŞI
- 06:00 Dizi
- 07:15 8'de Sağlık
- 08:30 Aramızda Kalmasın
- 11:15 Survivor All Star 2024
- 11:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
- 14:00 Survivor Ekstra
- 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 20:00 Survivor All Star 2024
- 00:15 Çarkıfelek
- 02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 04:30 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
TRT 1 YAYIN AKIŞI
- 05:50 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
- 05:55 Uğurlugiller
- 06:40 Balkan Ninnisi
- 10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
- 13:10 Seksenler
- 14:30 Gönül Dağı
- 17:40 Lingo Türkiye
- 19:00 Ana Haber
- 19:50 İddiaların Aksine
- 20:00 Bir Sevdadır
- 01:10 Mehmed: Fetihler Sultanı
- 02:50 Gönül Dağı
- 05:20 Lingo Türkiye
NOW YAYIN AKIŞI
- 08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
- 10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
- 12:00 Yasak Elma
- 13:30 En Hamarat Benim
- 16:30 Şahane Hayatım
- 19:00 Selçuk Tepeli İle NOW Ana Haber
- 20:00 Şahane Hayatım
- 00:15 Hudutsuz Sevda
- 02:45 Senden Daha Güzel
- 05:15 Kefaret
- 06:00 Adım Farah