21 Mayıs İstanbul baraj doluluk oranı nedir? Bugün İSKİ baraj doluluk oranı kaç?

"İstanbul baraj doluluk oranı 21 Mayıs 2025" tarihi itibarıyla İSKİ tarafından henüz güncel bir açıklama yapılmamış olsa da, son paylaşılan resmi veriler üzerinden genel tablo ortaya konabiliyor. Vatandaşların "İSKİ baraj doluluk oranı bugün kaç?" sorusuna yanıt aradığı bu dönemde, İstanbul'daki barajların doluluk durumu hem kuraklık riski açısından hem de su kullanım bilinci açısından büyük önem taşıyor.

(İSKİ) İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI NE KADAR?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 21 Mayıs 2025 Çarşamba günkü baraj doluluk oranı grafiği şöyle:

BARAJLARIN DOLULUK SEVİYESİ NEDİR?

Barajların doluluk seviyesi artan yağışlara göre değişiklik göstermektedir. İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde baraj doluluk oranları seviyesi ne kadar olduğu haberimizin ayrıntılarında yer alıyor.

GÜNCEL (ASKİ) ANKARA BARAJ DOLULUK ORANLARI NE KADAR?

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) verilerine göre, güncel baraj doluluk oranı grafiği şöyle:

Aktif kullanılabilir doluluk oranı aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır:

Toplam hacim - ölü hacim hacimdeki su miktarı = Kalan su miktarı ÷ toplam hacim × 100 = Yüzdelik oranı vermektedir.