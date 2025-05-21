21 Mayıs İstanbul baraj doluluk oranı nedir? Bugün İSKİ baraj doluluk oranı kaç?

21 Mayıs İstanbul baraj doluluk oranı nedir? Bugün İSKİ baraj doluluk oranı kaç?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, "İSKİ baraj doluluk oranı 2025" ve "21 Mayıs İstanbul barajlarında son durum nedir?" sorularının yanıtlarını araştırıyor. Özellikle yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte su kaynaklarının durumu, gündemin en önemli konularından biri haline geldi.

"İstanbul baraj doluluk oranı 21 Mayıs 2025" tarihi itibarıyla İSKİ tarafından henüz güncel bir açıklama yapılmamış olsa da, son paylaşılan resmi veriler üzerinden genel tablo ortaya konabiliyor. Vatandaşların "İSKİ baraj doluluk oranı bugün kaç?" sorusuna yanıt aradığı bu dönemde, İstanbul'daki barajların doluluk durumu hem kuraklık riski açısından hem de su kullanım bilinci açısından büyük önem taşıyor.

(İSKİ) İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI NE KADAR?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 21 Mayıs 2025 Çarşamba günkü baraj doluluk oranı grafiği şöyle:

21 Mayıs İstanbul baraj doluluk oranı nedir? Bugün İSKİ baraj doluluk oranı kaç?

BARAJLARIN DOLULUK SEVİYESİ NEDİR?

Barajların doluluk seviyesi artan yağışlara göre değişiklik göstermektedir. İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde baraj doluluk oranları seviyesi ne kadar olduğu haberimizin ayrıntılarında yer alıyor.

GÜNCEL (ASKİ) ANKARA BARAJ DOLULUK ORANLARI NE KADAR?

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) verilerine göre, güncel baraj doluluk oranı grafiği şöyle:

21 Mayıs İstanbul baraj doluluk oranı nedir? Bugün İSKİ baraj doluluk oranı kaç?

Aktif kullanılabilir doluluk oranı aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır:

Toplam hacim - ölü hacim hacimdeki su miktarı = Kalan su miktarı ÷ toplam hacim × 100 = Yüzdelik oranı vermektedir.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
Muhtar, 50 metrekareden fazla bahçe ekimini yasakladı

Muhtar, 50 metrekareden fazla bahçe ekimini yasakladı
Yıldız Tilbe'den şaşırtan Maradona çıkışı: Bugün öğrendim çok şaşırdım

Şaşırtan açıklama: Yıllar önce ölmüş, bugün öğrendim
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son maçta Kadıköy'deydi! İşte Mourinho'nun yerine gelecek bir numaralı aday

Son maçta Kadıköy'deydi! İşte yerine gelecek antrenör
1,5 yaşındaki Metehan öldü, ilde alarm verildi! Cenazede herkes maske taktı

Metehan bebek öldü, ilde alarm verildi! Cenazede herkes maske taktı
Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın Coca-Cola reklamı sonrası Ronaldo'nun videosu viral oldu

Ronaldo kadar olamadılar
Türk bayrağını yakmaya çalıştı, kadının tepkisini görünce kaçtı

Türk bayrağını yakmaya çalıştı, kadının tepkisini görünce kaçtı
Amedspor'da Servet Çetin dönemi sona erdi

Düşme hattından alıp 9. yaptığı takımdan ayrıldı
Osman Gökçek, Mansur Yavaş hakkında suç duyurusunda bulundu

Osman Gökçek'ten Mansur Yavaş'a suç duyurusu
Ahmet Minguzzi’nin ölümüne neden olan 'bıçak' suç aleti sayılmadı

Ahmet Minguzzi cinayetinde vicdanları yaralayan karar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.