2025 adli tatil ne zaman başlıyor? Adli tatilde hangi davalar görülür?

Türkiye'de her yıl belirli tarihler arasında uygulanan adli tatil, 2025 yılında da yargı faaliyetlerinin belirli ölçüde durmasını sağlayacak. Peki 2025 adli tatil ne zaman başlıyor, hangi gün sona erecek?Yargı sisteminde görev alan tüm taraflar, tatilin başlangıç ve bitiş tarihini göz önünde bulundurarak süreci planlıyor. Peki, 2025 adli tatil ne zaman başlıyor? İşte detaylar...

ADLİ TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Adli Tatil, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'na göre her yıl 20 Temmuz – 31 Ağustos tarihleri arasında uygulanır. Bu dönemde mahkemeler tam kapasite çalışmaz, yalnızca belirli davalar görülür.

ADLİ TATİLDE HANGİ DAVALAR GÖRÜLECEK?

2025 adli tatil süresince tutuklu yargılamalar, ihtiyati tedbir talepleri, velayet ve nafaka gibi çekişmesiz yargı işleri, icra ve iflas takipleri, boşanma davalarındaki acil kararlar ve önem arz eden bazı davalar görülmeye devam edecek.