2024 MARKET AÇILIŞ SAATLERİ: Marketler saat kaçta açılıyor, kaça kadar açık? 11 Eylül marketler saat kaçta kapanıyor?
Marketler saat kaçta açılıyor, kaça kadar açık? 2024 yılında marketlerin açılış ve kapanış saatleri, genellikle marketin zincirine ve yerel düzenlemelere bağlı olarak değişiklik gösteriyor. 11 Eylül tarihinde marketlerin kapanış saatleri ise merak konusu oluyor.
2024 yılı itibarıyla marketlerin açılış ve kapanış saatleri, genellikle marketin zincirine ve yerel düzenlemelere bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Market açılış saatleri, özellikle günümüzde alışveriş yaparken önemli bir bilgi haline gelmiştir. Türkiye'de en çok tercih edilen marketler arasında bulunan A101, BİM, ŞOK, Migros ve Carrefour'un açılış ve kapanış saatleri, vatandaşlar tarafından sıkça araştırılıyor. Peki, Marketler saat kaçta açılıyor, kaça kadar açık? 11 Eylül marketler saat kaçta kapanıyor? Detaylar haberimizde...
MARKETLER KAÇTA AÇILIYOR?
Her gün açık olan marketler, bölgeden bölgeye farklıklar göstermekle birlikte genellikle 09.00-21.00 arası çalışmaktadır. A101, BİM ve ŞOK marketleri 09.00-21.00 arası çalışıyor. Migros ve Carrefour çalışma saatleri ise 09.00-22.00 olmak üzere değişiklik gösteriyor.