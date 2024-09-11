2024 MARKET AÇILIŞ SAATLERİ: Marketler saat kaçta açılıyor, kaça kadar açık? 11 Eylül marketler saat kaçta kapanıyor?

2024 yılı itibarıyla marketlerin açılış ve kapanış saatleri, genellikle marketin zincirine ve yerel düzenlemelere bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Market açılış saatleri, özellikle günümüzde alışveriş yaparken önemli bir bilgi haline gelmiştir. Türkiye'de en çok tercih edilen marketler arasında bulunan A101, BİM, ŞOK, Migros ve Carrefour'un açılış ve kapanış saatleri, vatandaşlar tarafından sıkça araştırılıyor. Peki, Marketler saat kaçta açılıyor, kaça kadar açık? 11 Eylül marketler saat kaçta kapanıyor? Detaylar haberimizde...

MARKETLER KAÇTA AÇILIYOR?

Her gün açık olan marketler, bölgeden bölgeye farklıklar göstermekle birlikte genellikle 09.00-21.00 arası çalışmaktadır. A101, BİM ve ŞOK marketleri 09.00-21.00 arası çalışıyor. Migros ve Carrefour çalışma saatleri ise 09.00-22.00 olmak üzere değişiklik gösteriyor.

BİM KAÇA KADAR AÇIK?

BİM marketler zinciri Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

A101 KAÇA KADAR AÇIK?

A101 marketler zinciri Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Ancak bazı bölgelerde 10.00 ile 22.00 saatleri arasında da hizmet vermektedir.

ŞOK KAÇA KADAR AÇIK?

ŞOK marketler zinciri Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Diğer marketlerde olduğu gibi bazı bölgelerde 10.00 ile 22.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

MİGROS KAÇA KADAR AÇIK?

Migros marketler zinciri Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Ayrıca Migros Hemen ve Sanal Market üzerinden sipariş verebileceğiniz Migros'un hemen uygulaması yoğunluk durumuna göre 00.00'a kadar online hizmet vermektedir.