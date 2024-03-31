2024 GÜMÜŞHANE YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Gümüşhane'de hangi parti, kim önde? AK Parti mi CHP mi kazanıyor?

31 Mart 2024 Gümüşhane Yerel Seçim sonuçları için sandıklar kapandı ve oy sayımı başladı. An itibariyle gözler YSK'ya çevrildi. Gümüşhane'de hangi partinin önde olduğu araştırılırken AK Parti'nin adayının mı yoksa CHP'nin adayının mı önde gittiği merak ediliyor. Seçimin büyük paydaşları olan AK Parti'den Ercan Çimen, CHP'den Bedri Ağaç ve İYİ Parti'den Ali Ateş yarıştı. Peki, Gümüşhane'de hangi parti, kim önde? Gümüşhane'de AK Parti mi CHP mi kazanıyor?

GÜMÜŞHANE YEREL SEÇİMLERİNDE HANGİ PARTİ ÖNDE?

2024 Yerel Seçimlerinde Gümüşhane'de Belediye Başkanlığı için AK Parti'den Ercan Çimen, CHP'den Bedri Ağaç ve İYİ Parti'den Ali Ateş ipi göğüsledi. 31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde, il ve ilçe belediye başkanı adaylarının yanı sıra il meclis üyesi ve mahalle muhtarları belirlendi.

Güncel seçim sonuçlarını Haberler.com Yerel Seçim sayfasından takip edebilirsiniz.

2024 YEREL SEÇİMLERİNDE GÜMÜŞHANE'DE HANGİ ADAY ÖNDE?

Gümüşhane Belediye Başkanlığı yarışında AK Parti'nin adayı Ercan Çimen, CHP'nin adayı Bedri Ağaç ve İYİ Parti'nin adayı Ali Ateş kıyasıya bir mücadele veriyor.

31 Mart Yerel Seçim sonuçları anlık, güncel ve detaylı verilerine Haberler.com Yerel Seçim sayfasından ulaşabilirsiniz.

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