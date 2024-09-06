2024-2025 KYK Yurtları ne zaman açılacak? KYK Yurtları hangi gün açılıyor, tarih belli mi?

2024-2025 KYK Yurtları ne zaman açılacak? KYK Yurtları hangi gün açılıyor, tarih belli mi? KYK yurt başvuru sürecinin sona ermesiyle birlikte başvuruda bulunan öğrenciler merakla yurtların ne zaman açılacağını araştırıyor. 2024-2025 KYK yurtları ne zaman açılıyor, tarih belli mi gibi soruların cevabı detaylarıyla haberimizde…

KYK YURTLARI NE ZAMAN AÇILIYOR?

2024-2025 eğitim öğretim yılı öncesinde KYK yurtlarında hazırlıklar hız kazandı. Öğrenciler, eğitim görecekleri şehirlerdeki Kredi ve Yurtlar Kurumu Müdürlüklerinden bilgi alarak yurtların açılış tarihini öğrenebilirler. KYK yurtlarının açılış tarihleri illere göre farklılık göstermektedir. GSB yurtlarına kayıt işlemleri 7 Eylül'de sona erecektir. Yurtlara yerleşmeye hak kazanan öğrencilerin, kayıtlarını 7 Eylül saat 23:59'a kadar e-Devlet üzerinden tamamlaması gerekmektedir.

Yurt kaydının tamamlanabilmesi için, ilk kayıt ücretinin ödenmesi ve e-Devlet üzerinden taahhütname onayının verilmesi şarttır.