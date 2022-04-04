2022 buzağı desteği ne zaman yatacak? Son durum! 2022 buzağı desteklemeleri ne zaman ödenecek?

Buzağı desteği ne zaman yatacak 2022? 2022 buzağı desteklemeleri ne zaman ödenecek, sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2. dönemde ödenen buzağı desteği için ödeme tarihi merak ediliyor. İşte, 2022 buzağı desteklemeleri ne zaman ödenecek? Buzağı desteklemeleri yattı mı, ödendi mi?

2022 BUZAĞI DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?





>Hayvancılık desteklemesinden yararlandırılacak işletmelerde buzağıların 2021 yılında doğmuş, TÜRKVET ve e-Islah'a kayıtlı olması ve doğduğu işletmede en az 4 ay (120 gün) yaşamış olması gerekecek. En az 50 baş dişi sığırı, soğutma tankı ve makineli sabit sağım sistemi bulunan işletmeler, 4 aydan önce buzağılarını satabilecek. Bu buzağılar 120 gün yaşamış ve aşıları tamamlanmış ise desteklemeden faydalanılabilecek.Buzağıların anaları için ilkine buzağılama yaşı 510-810 gün arasında veya destekleme kapsamındaki buzağılaması ile bir önceki buzağılaması arasındaki sürenin 235-450 gün olması şartı aranacak.

İşletmede, destekleme şartlarını sağlayan buzağı sayısına göre kademeli olarak, buzağı başına oluşan toplam destekleme tutarının 1-20 başa kadar tamamı, 21-100 başa kadar yüzde 75'i, 101-500 başa kadar yüzde 50'si ödenecek.Soy kütüğüne kayıtlı buzağılar için de ek destekten yararlanılacak. Başvurular, birinci dönem için 31 Aralık 2021'e kadar, ikinci dönem için ise 1 Nisan-15 Haziran 2022 tarihlerinde yapılacak.

Haberler.com - Gündem