2009'da çekilen 2010'da gösterime giren Robin Hod filminin başrol oyuncusu Russel Crowe filmin çekimleri bittikten 10 yıl sonra hangisini öğrendi?

Programın yeni bölümündeki sorular, seyircilerde büyük bir ilgi uyandırıyor. Yarışmacının ne cevap vereceğini merak eden izleyiciler, aynı anda kendi cevaplarını da düşünerek bilgi düzeylerini test ediyor. Bu eğlenceli öğrenme ortamı, izleyenlerin kendilerini yarışmacının yerine koymasına ve bilgi dolu dakikalar geçirmesine imkân tanıyor. Peki, 2009'da çekilen 2010'da gösterime giren Robin Hod adlı filmin başrol oyuncusu Russel Crowe filmin çekimleri bittikten 10 yıl sonra hangisini öğrenmiştir?

2009'DA ÇEKİLEN 2010'DA GÖSTERİME GİREN ROBİN HOD ADLI FİLMİN BAŞROL OYUNCUSU RUSSEL CROWE FİLMİN ÇEKİMLERİ BİTTİKTEN 10 YIL SONRA HANGİSİNİ ÖĞRENMİŞTİR?

A : Filmin sonuna ne olduğunu

B : Çekim sırasında bacaklarını kırdığını

C : Bazı sahnelerde dublorü olduğunu

D : Aslında Robin Hood'u oynamadığını

Cevap : B

KİM MİLYONER OLMAK İSTER YARIŞMA FORMATI

Dünyanın en çok izlenen ve katılımcılarına büyük ödüller vaat eden efsanevi yarışma, atv'de heyecanla devam ediyor! Toplamda 13 zorlu sorudan oluşan bu yarışmada, tüm engelleri aşarak son soruyu doğru bilen şanslı yarışmacı 5 MİLYON TL'nin sahibi oluyor.

Yarışma boyunca belirli aşamalarda baraj soruları bulunuyor. 2. soruda 5.000 TL, 7. soruda ise 50.000 TL'lik barajı geçen yarışmacılar, bu tutarları garantiliyor. Eğer yarışmacı bir soruda takılır ve yanlış cevap verirse, son geçtiği barajın ödülünü kazanıyor. Ayrıca, yarışmacı istediği an çekilerek, en son doğru bildiği sorunun karşılığını alma hakkına sahip.