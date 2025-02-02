2 ŞUBAT TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8
Bugün televizyonda hangi programlar var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 gibi kanalların 2 Şubat tarihli yayın akışı listesi merak ediliyor. İşte bugünkü TV programları ve yayın akışı hakkında detaylar!
2 Şubat 2025 Pazar günü TV'de hangi programlar var? Bugün televizyon ekranlarında hangi diziler, filmler ve programlar yayınlanacak? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1 ve TV8 yayın akışı belli oldu. Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? Sevdiğiniz dizileri, yarışmaları ve programları kaçırmamak için 2 Şubat 2025 Pazar günü güncel TV yayın akışını sizin için derledik. Bugün televizyonda ne var? İşte detaylar…
ATV YAYIN AKIŞI
00:20 Başka Bir Gün
02:30 Zembilli
05:00 Hercai
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11:20 Dizi TV
12:10 Başka Bir Gün
14:45 Bir Gece Masalı
16:00 Can Borcu
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardelenler
22:30 Kardelenler
KANAL D YAYIN AKIŞI
02:00 Siyah Beyaz Aşk
03:45 Müzik Arası
05:00 Kuzey Güney
07:00 Küçük Ağa
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Pazar
12:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi
13:45 Arda ile Omuz Omuza
14:45 Arka Sokaklar
16:30 Annem Ankara
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Uzak Şehir
23:15 İnci Taneleri
NOW TV YAYIN AKIŞI
02:00 Hudutsuz Sevda
04:30 Adım Farah
06:00 Şahane Hayatım
08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi
13:00 Şakir Paşa Ailesi
15:30 Kızıl Goncalar
16:30 Hudutsuz Sevda
19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Şakir Paşa Ailesi
23:15 Kızıl Goncalar
SHOW TV YAYIN AKIŞI
02:00 Kızılcık Şerbeti
04:15 Sandık Kokusu
08:00 Siyah Kalp
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Sandık Kokusu
15:30 Deha
18:25 Show Ana Haber
20:00 Deha
STAR TV YAYIN AKIŞI
01:30 Baskın 2
03:50 Neşeli Hayat
05:30 Güzel Köylü
06:30 Kral Şakir: Korsanlar Diyarı
08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:00 Yalı Çapkını
11:00 Tülin Şahin ile Moda
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:20 Bir Şansım Olsa
15:30 Sahipsizler
17:00 Sen Ağlama İstanbul
19:00 Star Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:30 Sahipsizler
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:00 Beni Böyle Sev
08:15 Alparslan: Büyük Selçuklu
11:45 Enine Boyuna
13:00 Şehrime Hoş Geldiniz
14:00 Seksenler
17:30 Kod Adı Kırlangıç
19:00 Ana Haber
TV8 YAYIN AKIŞI
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Ben Eşimi Bilmez Miyim
03:30 Gazete Magazin
06:00 Dizi
08:00 Türkiye'nin Doktorları
09:00 Gençlik Rüzgarı
10:00 Gazete Magazin
13:15 Ben Eşimi Bilmez Miyim
16:30 Survivor Panorama
20:00 Survivor 2025