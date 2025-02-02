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2 ŞUBAT TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8

2 ŞUBAT TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8
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Bugün televizyonda hangi programlar var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 gibi kanalların 2 Şubat tarihli yayın akışı listesi merak ediliyor. İşte bugünkü TV programları ve yayın akışı hakkında detaylar!

2 Şubat 2025 Pazar günü TV'de hangi programlar var? Bugün televizyon ekranlarında hangi diziler, filmler ve programlar yayınlanacak? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1 ve TV8 yayın akışı belli oldu. Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? Sevdiğiniz dizileri, yarışmaları ve programları kaçırmamak için 2 Şubat 2025 Pazar günü güncel TV yayın akışını sizin için derledik. Bugün televizyonda ne var? İşte detaylar…

ATV YAYIN AKIŞI

00:20 Başka Bir Gün

02:30 Zembilli

05:00 Hercai

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11:20 Dizi TV

12:10 Başka Bir Gün

14:45 Bir Gece Masalı

16:00 Can Borcu

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kardelenler

22:30 Kardelenler

KANAL D YAYIN AKIŞI

02:00 Siyah Beyaz Aşk

03:45 Müzik Arası

05:00 Kuzey Güney

07:00 Küçük Ağa

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Pazar

12:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi

13:45 Arda ile Omuz Omuza

14:45 Arka Sokaklar

16:30 Annem Ankara

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Uzak Şehir

23:15 İnci Taneleri

NOW TV YAYIN AKIŞI

02:00 Hudutsuz Sevda

04:30 Adım Farah

06:00 Şahane Hayatım

08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi

13:00 Şakir Paşa Ailesi

15:30 Kızıl Goncalar

16:30 Hudutsuz Sevda

19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Şakir Paşa Ailesi

23:15 Kızıl Goncalar

SHOW TV YAYIN AKIŞI

02:00 Kızılcık Şerbeti

04:15 Sandık Kokusu

08:00 Siyah Kalp

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Sandık Kokusu

15:30 Deha

18:25 Show Ana Haber

20:00 Deha

STAR TV YAYIN AKIŞI

01:30 Baskın 2

03:50 Neşeli Hayat

05:30 Güzel Köylü

06:30 Kral Şakir: Korsanlar Diyarı

08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:00 Yalı Çapkını

11:00 Tülin Şahin ile Moda

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:20 Bir Şansım Olsa

15:30 Sahipsizler

17:00 Sen Ağlama İstanbul

19:00 Star Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:30 Sahipsizler

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:00 Beni Böyle Sev

08:15 Alparslan: Büyük Selçuklu

11:45 Enine Boyuna

13:00 Şehrime Hoş Geldiniz

14:00 Seksenler

17:30 Kod Adı Kırlangıç

19:00 Ana Haber

TV8 YAYIN AKIŞI

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Ben Eşimi Bilmez Miyim

03:30 Gazete Magazin

06:00 Dizi

08:00 Türkiye'nin Doktorları

09:00 Gençlik Rüzgarı

10:00 Gazete Magazin

13:15 Ben Eşimi Bilmez Miyim

16:30 Survivor Panorama

20:00 Survivor 2025

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