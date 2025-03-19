19 MART TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var?
19 Mart Çarşamba günü televizyonlarda hangi dizi ve programların yayınlanacağı merak konusu oldu. Kanal D, ATV, NOW TV, Star TV, Show TV ve TRT 1'in yayın akışları içerisinde birçok popüler dizi ve program yer alıyor.
"19 Mart TV yayın akışı" ve "Bu akşam televizyonda hangi diziler ve programlar yayınlanacak?" soruları, günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Ulusal kanalların yayın akışları, izleyicilere zengin bir içerik sunuyor. Peki, Bugün TV'de neler var? 19 Mart Çarşamba günü televizyonda hangi diziler ve programlar yayınlanacak? Kanal D, Show TV, ATV, TV8, TRT1 yayın akışı...
KANAL D YAYIN AKIŞI
06:15 Kavak Yelleri (Tekrar)
09:00 Neler Oluyor Hayatta? (Yeni Bölüm)
11:00 Yaprak Dökümü (Tekrar)
12:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı (Yeni Bölüm)
13:15 Gelinim Mutfakta (Yeni Bölüm)
16:00 Arka Sokaklar (Tekrar)
18:30 Kanal D Ana Haber (Canlı)
20:00 Eşref Rüya (Yeni Dizi )
22:45 Eşref Rüya (Tekrar)
01:30 Eşref Rüya (Tekrar)
03:45 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti (Canlı)
ATV YAYIN AKIŞI
06:30 Zembilli
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
19:35 ATV Ana Haber
20:00 Kuruluş Osman (185. Bölüm)
00:20 Başka Bir Gün (7. Bölüm)
03:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur
NOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 İlk Bakış (Canlı)
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat (Canlı)
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün (Canlı)
12:45 Sahrap Soysal ile Ramazan Sofrası (Yeni Bölüm)
13:30 En Hamarat Benim (Yeni Bölüm)
16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce (Yeni Bölüm)
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber (Canlı)
20:00 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet... (Yeni Bölüm)
23:45 Hudutsuz Sevda
02:15 Her Yerde Sen
04:00 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri (Canlı)
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Güne Başlarken (Canlı)
09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer (Yeni Bölüm)
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak (Canlı)
16:15 Özlem Mekik ile Ramazan Tarifleri (Yeni Bölüm)
17:00 Kiralık Aşk (Tekrar)
19:00 Star Haber (Canlı)
20:00 Sahipsizler (Yeni Bölüm)
00:30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
02:00 Sefirin Kızı (Tekrar)
04:00 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi (Canlı)
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah (Canlı)
10:00 Sandık Kokusu (Tekrar)
12:30 Gelin Evi (Yeni Bölüm)
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme (Canlı)
18:45 Show Ana Haber (Canlı)
20:00 Sandık Kokusu (Final Bölümü)
00:15 Siyah Kalp (Tekrar)
02:45 Bahar (Tekrar)
04:45 Kızılcık Şerbeti (Tekrar - Altyazılı)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:40 Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif
06:35 Vuslat
10:10 Ömür Akkor ile Bir Sofra Bin Bereket
13:15 Seksenler
16:15 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
18:00 Ramazan Sevinci
19:35 Ana Haber
20:00 İddiaların Aksine (Yeni Bölüm)
22:00 Vefa Sultan (Yeni Bölüm)