19 ARALIK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var?
Bugün televizyonda hangi programlar var? 19 Aralık tarihli TV yayın akışı, Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1 ve TV8 kanallarının program listesini içeriyor.
Bu akşam hangi dizilerin ve programların yayınlanacağı merak konusu oluyor. Son dönemde ilgi çeken birçok yapımın yayın saatleri, izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. "Bu akşam televizyonda neler var? Hangi dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler yer alıyor?" gibi sorulara yanıt arayanlar için, 19 Aralık itibarıyla Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 gibi kanalların yayın akışı listesinde hangi programların ve dizilerin yer aldığına dair detaylı bilgi önem taşıyor. Bu akşam TV'de hangi diziler var? 19 Aralık 2024 tarihli yayın akışında neler var? Detaylar haberimizde...
TRT YAYIN AKIŞI
06.43 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06.45 Hayallerinin Peşinde
10.30 Alişan ile Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
14.50 Masumlar Apartmanı
17.45 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
ATV YAYIN AKIŞI
07.00 Kahvaltı Haberleri
08.30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13.00 ATV Gün Ortası
14.00 Sen Anlat Karadeniz
16.00 Esra Erol'da
19.00 ATV Ana Haber
KANAL D YAYIN AKIŞI
07.00 Uzak Şehir
09.00 Neler Oluyor Hayatta?
11.15 Yaprak Dökümü
13.00 Gelinim Mutfakta
16.00 Arka Sokaklar
18.30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 İnci Taneleri
00:15 Yerli Dizi
02:30 Zalim İstanbul
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08.00 Bu Sabah
10.00 Kızılcık Şerbeti
12.30 Gelin Evi
13.00 Bahar
15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 Show Ana Haber
20:00 Siyah Kalp
00:15 Kızılcık Şerbeti
TV8 YAYIN AKIŞI
06.00 Dizi
07.15 Ebru ile 8'de Sağlık
08.30 Aramızda Kalmasın
11.00 MasterChef Türkiye
12.45 İlkay Buharalı'yla Gerçekler
16.00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20.00 MasterChef Türkiye – Yeni Bölüm