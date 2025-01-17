17 OCAK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var?
17 Ocak tarihinde televizyon kanallarında hangi programların yayınlanacağı merak konusu oldu. Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1 ve TV8'in yayın akışı listesi belirlendi. İzleyiciler, bugün ekranlarda hangi programları izleyebileceklerini öğrenmek için yayın akışı listesini takip ediyor.
Bu akşam hangi dizilerin ve programların yayınlanacağı merak konusu oluyor. Son dönemde ilgi çeken birçok yapımın yayın saatleri, izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. "Bu akşam televizyonda neler var? Hangi dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler yer alıyor?" gibi sorulara yanıt arayanlar için, 17 Ocak itibarıyla Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 gibi kanalların yayın akışı listesinde hangi programların ve dizilerin yer aldığına dair detaylı bilgi önem taşıyor. Bu akşam TV'de hangi diziler var? 17 Ocak 2024 tarihli yayın akışında neler var? Detaylar haberimizde...
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:15 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
00:15 İnci Taneleri
02:45 Zalim İstanbul
04:45 Kuzey Güney
TRT1 YAYIN AKIŞI
06:43 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:45 Hayallerinin Peşinde
07:35 Hayatımın Neşesi
10:30 Alişan ile Gülümse Hayata
13:15 Seksenler
14:35 Masumlar Apartmanı
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Son Hava Bükücü
22:15 Labirent: Alev Deneyleri
00:45 Mehmed: Fetihler Sultanı
03:35 Masumlar Apartmanı
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Kızılcık Şerbeti
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kızılcık Şerbeti
00:15 Siyah Kalp
02:45 Bahar
04:45 Sandık Kokusu
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Güne Başlarken
09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Kiralık Aşk
19:00 Star Haber
20:00 Yalı Çapkını
00:15 Sen Ağlama İstanbul
03:00 Güzel Köylü
05:00 Kiralık Aşk
ATV YAYIN AKIŞI
07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Can Borcu
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Zembelli
23:45 Zembilli
02:45 Can Borcu
05:00 Hercai
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
08:30 Gel Konuşalım
12:00 Survivor All Star-Gönüllüler
13:15 Survivor Panorama / Canlı
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni Bölüm
00:15 Survivor Ekstra / Canlı
02:30 Gel Konuşalım
04:30 Oynat Bakalım
05:30 Dizi