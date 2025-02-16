16 ŞUBAT TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8
16 Şubat tarihinde TV yayın akışı merak ediliyor. Bugün hangi programlar, diziler ve filmler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışına bu haberden ulaşabilirsiniz.
Televizyon severler her gün farklı programları takip etmek için TV yayın akışını merak ediyor. 16 Şubat TV yayın akışı, sevilen diziler, yarışma programları ve haber bültenleriyle dolu bir gün sunuyor. Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8 gibi kanalların bugünkü yayın akışı, izleyicilerin dikkatini çekiyor. Bugün TV'de hangi programlar yayınlanacak? 16 Şubat'ta Kanal D, ATV, Show TV ve Star TV'de popüler diziler ve eğlence programları ekranlara geliyor. Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı!
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06.13 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06.15 Beni Böyle Sev
08.50 Bir Zamanlar İstanbul
11.45 Enine Boyuna
14.20 Bir Zamanlar İstanbul
17.30 Kod Adı Kırlangıç
19.00 Ana Haber
20.00 Teşkilat
00.15 3'te 3
01.30 Bir Zamanlar İstanbul
03.50 Beni Böyle Sev
05.45 Yaşam Başka Yerde
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 İkizler Memo - Can
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Pazar
12:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi
13:45 Arda ile Omuz Omuza
14:45 Uzak Şehir
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Kong: Kafatası Adası
22:30 Ben Efsaneyim
00:15 Eski Yöntem
02:00 Siyah Beyaz Aşk
04:15 5N1K
04:45 Kuzey Güney
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Siyah Kalp
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bahar
15:30 Deha
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Deha
00:15 Kızılcık Şerbeti
02:45 Siyah Kalp
04:45 Sandık Kokusu
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 İki Aile
08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:00 Yalı Çapkını
11:00 Tülin Şahin ile Moda
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:15 Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa
15:30 Kral Kaybederse
17:00 Kral Kaybederse
19:00 Star Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:30 Kral Kaybederse
01:45 Sahipsizler
04:30 Türk Müziği
05:30 Kiralık Aşk
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11:20 Dizi TV
12:10 Can Borcu
15:30 Bir Gece Masalı
19:00 atv Ana Haber
20:00 Kardelenler
23:20 Kardelenler
02:00 Zembilli
04:40 Hercai
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Dizi
08:00 Türkiye'nin Doktorları
09:00 Gençlik Rüzgarı / Yeni Bölüm
10:00 Gazete Magazin / Yeni Bölüm
13:15 Ben Eşimi Bilmez Miyim / Yeni Bölüm
16:30 Survivor Panorama / Canlı
20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm
NOW TV YAYIN AKIŞI
08.30 ÇALAR SAAT HAFTA SONU
11.15 EKONOMI ARASI
11.20 MERVE YILDIRIM ILE BENDEN SÖYLEMESI
13.00 KIZIL GONCALAR
16.00 HUDUTSUZ SEVDA
19.00 OZAN GÜNDOĞDU ILE NOW ANA HABER HAFTA SONU
20.00 ŞAKIR PAŞA AILESI: MUCIZELER VE SKANDALLAR
23.30 KIZIL GONCALAR
02.45 ADIM FARAH
04.45 MEMET ÖZER ILE MUTFAKTA
05.30 ŞAHANE HAYATIM