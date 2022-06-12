12 Haziran 2022 Resmi Gazete bugünün kararları: Resmi Gazete son dakika atamaları! 12 Haziran 2022 Pazar Bugün Resmi Gazete’de yayınlandı mı? - Haberler

12 Haziran 2022 Resmi Gazete bugünün kararları: Resmi Gazete son dakika atamaları! 12 Haziran 2022 Pazar Bugün Resmi Gazete’de yayınlandı mı?
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Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 12 Haziran 2022 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 12 Haziran 2022 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, ilan ve alınan kararların detayları haberimizdedir. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Resmi Gazete atamalar listesi...
12 Haziran 2022 Pazar tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 12 Haziran 2022 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 12 Haziran 2022 Pazar Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…
T.C. Resmî Gazete, meclis ve cumhurbaşkanı tarafından çıkarılan yasa, kararname, yönetmelik, genelge gibi kararları yayımlamaktadır. Bugünün Resmi Gazete kararları açıklandı.
YÖNETMELİKLER
–– Binalar ile Yerleşmeler İçin Yeşil Sertifika Yönetmeliği
–– Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Gıda ve Tarımsal Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Tunceli Üniversitesi İnsani ve Sosyal Sorunlar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞ
–– Binalar ile Yerleşmeler İçin Yeşil Sertifika Uygulama Tebliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri