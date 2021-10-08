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Yusuf Akgün kimdir? Yusuf Akgün kaç yaşında, nereli? Yusuf Akgün biyografisi!

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Yusuf Akgün kimdir? Yusuf Akgün kaç yaşında, nereli? Yusuf Akgün biyografisi!

Adını Feriha Koydum adlı dizide Koray Onat karakterini canlandırılan Yusuf Akgün, Aşk Mantık İntikam adlı dizide oynamaktadır. Peki, Yusuf Akgün kimdir? Yusuf Akgün kaç yaşında, nereli? Yusuf Akgün hayatı ve biyografisi nedir?

Yusuf Akgün, 11 Eylül 1984 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Tam adı Yusuf Ali Akgün'dır. Orta ve lise öğretimini Bilge Kagan Lisesinde yaptı. 2003 yılında kazandığı Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümünde burslu olarak okudu. Yüksek lisans yaptı, work shop'lara katıldı. Peki, Yusuf Akgün kimdir? Yusuf Akgün kaç yaşında, nereli? Yusuf Akgün hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

Yusuf Akgün, 11 Eylül 1984 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Tam adı Yusuf Ali Akgün'dır. Orta ve lise öğretimini Bilge Kagan Lisesinde yaptı. 2003 yılında kazandığı Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümünde burslu olarak okudu. Yüksek lisans yaptı, work shop'lara katıldı. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

2004 yılında Ortaoyuncularda Ferhan Şensoy'un yardımcı asistanı olarak çalıştı. 2004 yılında Engin Cezzar'in tavsiyesi ile başrolünde Teoman'ın oynadığı "Balans ve Manevra" filmine dahil edilmiştir.

Engin Cezzar, Sönmez Atasoy, Füsun Ataklı, Bülent Kayabaş, Burak Sergen gibi isimlerle çalıştı.

Yusuf Akgün, Ece Akgün ile evlidir.

2011 – 2012 yılları arasında "Adını Feriha Koydum" adlı dizide Koray Onat karakterini canlandırırken Vahide Perçin, Hazal Kaya, Çağatay Ulusoy, Metin Çekmez, Deniz Uğur, Ceyda Ateş, Sedef Şahin ile birlikte oynadı.

Öksüzler (oyun) - Dennis Kelly - Tiyatro Dot - 2011

Paradox (kısa film)

Adını Feriha Koydum (Dizi)

Emir'in Yolu (Dizi)

Beni Böyle Sev (Dizi)

Saklı Hayatlar

Hepsi Bir (Dizi)

Derdest (Dizi)

Balans ve Manevra

Su ve Ateş (2013)

Hayat Mucizelere Gebe (Dizi, 2015)

Cennet'in Gözyaşları (Dizi, 2017)

Acı Tatlı Ekşi (Film, 2017)

Aşk Mantık İntikam (Dizi,2021)

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Haber: Yusuf Akgün kimdir? Yusuf Akgün kaç yaşında, nereli? Yusuf Akgün biyografisi! - Haberler
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