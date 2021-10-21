Yunusemre Belediyesinden 3 aileye hasta yatağı desteği

Yunusemre Belediye Meclisi Sosyal Yardım, Yaşlı, Engelli, Çocuk ve Kadın Komisyonu üyeleri ilçede yaşayan 3 ihtiyaç sahibi engelli aileyi ziyaret ederek, hasta yatağı, erzak ve hijyen kiti desteğinde bulundu.

Sosyal belediyeciliği önemseyen Yunusemre Belediyesi, vatandaşlarının yanında olmaya devam ediyor. Yunusemre Belediyesi Sosyal Yardım, Yaşlı, Engelli, Çocuk ve Kadın Komisyonu Üyeleri İsmet Akçay ve Zühre Karabulut, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleriyle ilçede Akmescit, Yeni Mahalle ve Fevzi Çakmak Mahallesinde yaşayan üç ihtiyaç sahibi engelli aileyi ziyaret etti. Ailelere talep ettikleri hasta yatakları teslim edilirken, aynı zamanda erzak kolisi, hijyen kiti ve medikal malzeme desteğinde bulunuldu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren aileler, desteklerinden dolayı Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi'ye teşekkür etti. - MANİSA

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