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Yaylakent'te PTT hizmet vermeye başladı

AA / Mehmet Demirci - Haberler | Güncel
Yaylakent'te PTT hizmet vermeye başladı

Orta ilçesi Yaylakent beldesinde PTT şubesi hizmete girdi.

Orta ilçesi Yaylakent beldesinde Ptt şubesi hizmete girdi.

Yaylakent Belediye Başkanı Kadir Dede'nin girişimleri sonucu PTT ile yapılan sözleşme sonrası PTT acenteliği belediye binasında hizmet vermeye başladı.

PTT acenteliğinde belde halkı, elektrik, telefon, internet faturaları, havale işlemleri, vergi ödeme gibi işlemleri yapabilecek.

Dede, yaptığı açıklamada, PTT acentesinin açılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.???????

Yaylakent'te PTT hizmet vermeye başladı

AA / Mehmet Demirci - Son Dakika Haberleri
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