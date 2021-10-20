Yaylakent Belediyesi yeni su kuyuları açıyor

Yaylakent Belediyesi tarafından merkez mahallelerin içme suyu ihtiyacının karşılanması amacıyla su kuyuları açılıyor.

Yaylakent Belediye Başkanı Kadir Dede, yaptığı açıklamada, Kızıltepe bölgesine 3 yeni su kuyusunun açılacağını söyledi.

Beldenin 3 su kaynağının olduğunu, yeni su kuyularının açılmasıyla geleceğe hazırlık yaptıklarını belirten Dede, "Biz bu kuyulardan beldemizin ihtiyacının yüzde 75'ini karşılıyoruz. Bu ilaveler ve kapasite artırımı ile yüzde yüze yaklaşacağız. Buradan her bir kuyudan saatte 100 metreküp su çıkaracağız. Kayıp kaçağı sıfıra indireceğiz. Böylece yılda yaklaşık bin metreküp belki de daha fazla su tasarrufunda da bulunacağız. Gelecek dönemde belediyelerin su yönetiminde buna da dikkat etmesi gerekiyor. Kayıp kaçak oranlarını azaltmak, mevcut su kaynaklarının bulunduğu bölgeleri korumak ve mutlak suretle suyu tasarruflu kullanmayı öğrenmemiz gerekiyor." diye konuştu.