Yasin Hacıoğlu, Sırbistan Bağlantısızlar Hareketi Zirvesi'ne katıldı

Sırbistan, Bağlantısızlar Hareketi 60. Yıldönümü Zirvesi'ne ev sahipliği yaptı. Toplantıya Türkiye ve Sırbistan adına Yasin Hacıoğlu'da katıldı.

BELGRAD'DAKİ ZİRVEDE

Hacıoğlu, Ev Sahipleri Dönem Sırbistan Meclis Bakanı Ivica Dacic, Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola Selakovic tarafından karşılandı.

Zirvenin açılış konuşmalarını, dönem başkanı Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile ev sahibi Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic yaptı. Aliyev, video konferans yoluyla zirveye seslendi.

Belgrad'da gerçekleştirilen zirvede, Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'da yer aldı.

100'DEN FAZLA ÜLKENİN TEMSİLCİSİ BULUŞTU

Yugoslavya'nın 1961'de ev sahipliği yaptığı zirve, 60 yıl sonra Belgrad'da Bakan Çavuşoğlu'nun da katılımıyla 100'den fazla ülkenin temsilcisini bir araya getirdi.

"ORTAK HAREKET ETMENİN ANLAMINI YENİDEN GÖSTERME GÜNÜ"

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, toplantı öncesinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sırbistan'da yağmurlu ama gurur dolu bir gün. Bağlantısızlar 60 yıl önce Belgrad'da toplandı. Bugün de bağımsızlık ve ortak hareket etmenin anlamını yeniden gösterme günü." dedi.

Bu kadar büyük bir zirveye ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduğunu belirten Vucic, "105 ülke ile 9 uluslararası kuruluştan gelecek yetkililere hoş geldiniz dileklerimi iletiyorum." ifadelerine yer verdi.

ZİRVE İKİ GÜN SÜRECEK

Yasin Hacıoğlu ve Sırbistan Büyük Elçisi Hami Aksoy'un onur konuğu olarak katıldığı zirve, 105 ülke ve 9 uluslararası kuruluşun temsilcilerini bir araya getiriyor. Farklı konuların ele alındığı panellerin düzenleneceği zirve, yarın sona erecek.

En son zirve toplantısı, Bağlantısızlar Hareketi'ne 2011'de dahil olan Azerbaycan'ın ev sahipliğinde 2019'da başkent Bakü'de yapılmıştı.

ÜLKELERİN EKONOMİK ÖZGÜRLÜĞÜNE DAYANILDI

Zirvede Ghana Cumhuriyet Başkanı Nana Akufo-Addo ile kısa bir söyleşi gerçekleştiren Hacıoğlu, Özellikle ekonomik olarak gelişmeye açık ülkelerle bağlantı halinde olduklarını ve Avrupa ülkelerinin yeni anlaşmarla Afrika'da ki yatırım bağlarını daha da güçlendireceklerini iletti.

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