Yalancılar ve Mumları yeni bölüm ne zaman? Yalancılar ve Mumları 3. bölüm bugün var mı? Yalancılar ve Mumları 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Haberler
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Yalancılar ve Mumları yeni bölüm ne zaman? Yalancılar ve Mumları 3. bölüm bugün var mı? Yalancılar ve Mumları 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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Yalancılar ve Mumları yeni bölüm ne zaman? Yalancılar ve Mumları 3. bölüm bugün var mı? Yalancılar ve Mumları 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ekranların sevilen dizisi Yalancılar ve Mumları bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Yalancılar ve Mumları dizisi izlemek isteyen izleyiciler Yalancılar ve Mumları yeni bölüm ne zaman, Yalancılar ve Mumları 3. bölüm bugün var mı, Yalancılar ve Mumları son bölümde neler oldu, şeklinde aramalar yapıyor. İşte detaylar...

Diziseverlerin merakla beklediği Yalancılar Ve Mumları bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Yalancılar ve Mumları dizisi izlemek isteyen izleyiciler, Yalancılar ve Mumları yeni bölüm ne zaman, Yalancılar ve Mumları bölüm bugün mü, Yalancılar ve Mumları yeni bölümde neler olacak şeklinde aratıyor.

Evinde davetsiz bir misafir bulması, Elif'in hayatını yeniden gözden geçirmesine sebep olur. Şerife'nin Elif'e açıklaması gereken çok şey vardır. Ortaya çıkan gerçekler Engin'in planlarını nasıl etkileyecektir? Ceyda, babasının onu hatırlayamamasıyla, Şebnem de Hasan'ın ilgisizliğiyle boğuşurken, dört arkadaş birbirlerine destek olurlar. Meliha ise kendi sorununu onlardan gizlemeyi ve içine gömmeyi tercih eder.

Elif (Ceren Moray), kocasını bir tekne kazasında kaybetmiş ve bu kaybı halen kabullenememiştir. Gelen cevapsız aramalar kocasının hayatta olduğunu düşünmesine sebep oluyordur. Elif'e en yakın arkadaşları Ceyda (Elçin Sangu), Meliha (Şafak Pekdemir) ve Şebnem (Burcu Gölgedar) destek olurlar. Ceyda birine bağlanmaktan hoşlanmayan, özgürce yaşamayı yeğleyen bir kadındır. Meliha başarılı bir psikiyatristtir. Beyaz yakalı Şebnem'in ise kocasıyla sorunları vardır. Bu dört kadının hayatlarındaki gerçekler ise sandıklarından bambaşkadır…

Ana karakterler

  • Elçin Sangu (Ceyda)
  • Ceren Moray (Elif)
  • Şafak Pekdemir (Meliha)
  • Burcu Gölgedar (Şebnem)
  • Feyyaz Duman (Yakup)
  • İsmail Demirci (Engin)

Yardımcı karakterler

  • İlker Kızmaz (Hasan)
  • Melike Güner (Şerife)
  • Oğulcan Kayacan (Nadir)
  • Hira Su Yıldız (Sumru)

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Haber: Yalancılar ve Mumları yeni bölüm ne zaman? Yalancılar ve Mumları 3. bölüm bugün var mı? Yalancılar ve Mumları 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Haberler
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