Yalancılar ve Mumları final mi yapacak? Yalancılar ve Mumları bitiyor mu, kaçıncı bölümde final yapacak?
Yalancılar ve Mumları, son zamanların merakla takip edilen dizileri arasında yer aldı. Gündeme gelen haberlerin ardından Yalancılar ve Mumları final mi yapacak? Yalancılar ve Mumları bitiyor mu, kaçıncı bölümde final yapacak? sorularının yanıtı araştırılmaya başlandı. Med Yapım imzalı, ilk bölümü 3 Ekim 2021 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Koray Kerimoğlu'nun yaptığı, senaryosu Nermin Yıldırım tarafından kaleme alınan, gerilim ve dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisidir.
Yalancılar Ve Mumları final mi yapacak? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Yalancılar ve Mumları bitiyor mu, kaçıncı bölümde final yapacak? İngiliz yapımı Mistresses dizisinden uyarlanmış olan dizinin başrollerini Elçin Sangu, Ceren Moray, Şafak Pekdemir, Burcu Gölgedar, Feyyaz Duman ve İsmail Demirci paylaşmaktadır.
YALANCILAR VE MUMLARI KONUSU
Ceyda, Elif, Meliha ve Şebnem adlı dört arkadaşın aşk hayatları, ilişkileri, sırları, yalanları ve hepsinden önemlisi arkadaşlık ilişkileri anlatılacak.
Elif'in (Ceren Moray) hayatının kırılma noktası eşi Engin'in (İsmail Demirci) kaybolmasıdır. Kızı Sumru ile ayakta durma savaşı veren ve kafe işleten Elif'in yolu kızının okul arkadaşı Pelin'in babası Yakup (Feyyaz Duman) ve bakıcısı Şerife'yle (Melike Güner) kesişir ve her şey allak bullak olur.