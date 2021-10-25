Yalancılar ve Mumları final mi yapacak? Yalancılar ve Mumları bitiyor mu, kaçıncı bölümde final yapacak?

Yalancılar Ve Mumları final mi yapacak? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Yalancılar ve Mumları bitiyor mu, kaçıncı bölümde final yapacak? İngiliz yapımı Mistresses dizisinden uyarlanmış olan dizinin başrollerini Elçin Sangu, Ceren Moray, Şafak Pekdemir, Burcu Gölgedar, Feyyaz Duman ve İsmail Demirci paylaşmaktadır.

YALANCILAR VE MUMLARI KONUSU

Ceyda, Elif, Meliha ve Şebnem adlı dört arkadaşın aşk hayatları, ilişkileri, sırları, yalanları ve hepsinden önemlisi arkadaşlık ilişkileri anlatılacak.

Elif'in (Ceren Moray) hayatının kırılma noktası eşi Engin'in (İsmail Demirci) kaybolmasıdır. Kızı Sumru ile ayakta durma savaşı veren ve kafe işleten Elif'in yolu kızının okul arkadaşı Pelin'in babası Yakup (Feyyaz Duman) ve bakıcısı Şerife'yle (Melike Güner) kesişir ve her şey allak bullak olur.

YALANCILAR VE MUMLARI FİNAL Mİ YAPACAK?

Yayın hayatına 3 Ekim 2021 tarihinde başlayan Yalancılar ve Mumları dizisinin reytinglerde istenilen hedefe ulaşılamadığı belirtildi. Bu nedenle dizi hakkında final kararı alındığı öğrenildi. Reytinglerden dolayı final yapan FOX TV dizilerin ilki Son Yaz, diğeri ise Uzak Şehrin Masalı oldu.

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