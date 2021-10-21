Yalancılar ve Mumları 4. Bölüm Fragmanı - Haberler
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Yalancılar ve Mumları 4. Bölüm Fragmanı

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Yalancılar ve Mumları yeni bölümüyle 24 Ekim Pazar FOX'ta!

Yalancılar ve Mumları yeni bölümüyle 24 Ekim Pazar FOX'ta!

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Oyuncular:

Elçin Sangu (Ceyda)

Ceren Moray (Elif)

Feyyaz Duman (Yakup)

Şafak Pekdemir (Meliha)

Burcu Gölgedar (Şebnem)

Melike Güner (Şerife)

ve

İsmail Demirci (Engin)

İlker Kızmaz (Hasan)

#YalancılarVeMumları #MedYapım #YeniDizi

Yalancılar ve Mumları 4. Bölüm Fragmanı
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