Yalancılar ve Mumları 2. Bölüm 2. Fragmanı - Haberler
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Yalancılar ve Mumları 2. Bölüm 2. Fragmanı

DailyMotion.com - Haberler | TV

Yalancılar ve Mumları yeni bölümüyle 10 Ekim Pazar FOX'ta!

Yalancılar ve Mumları yeni bölümüyle 10 Ekim Pazar FOX'ta!

Yalancılar ve Mumları YouTube Kanalımıza Abone Olmak için ; https://bit.ly/39d7QjO

Oyuncular:

Elçin Sangu (Ceyda)

Ceren Moray (Elif)

Feyyaz Duman (Yakup)

Şafak Pekdemir (Meliha)

Burcu Gölgedar (Şebnem)

Melike Güner (Şerife)

ve

İsmail Demirci (Engin)

İlker Kızmaz (Hasan)

#YalancılarVeMumları #MedYapım #YeniDizi

Yalancılar ve Mumları 2. Bölüm 2. Fragmanı
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Haber: Yalancılar ve Mumları 2. Bölüm 2. Fragmanı - Haberler
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